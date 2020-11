Σαουδική Αραβία: Αντάρτες Χούθι έπληξαν με πύραυλο τις εγκαταστάσεις της Aramco

Οι Υεμενίτες αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εκτόξευσαν έναν πύραυλο σήμερα κατά μιας εγκατάστασης του πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco στην Τζέντα, στη δυτική Σαουδική Αραβία, προκαλώντας πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

«Έκρηξη σημειώθηκε έπειτα από τρομοκρατική επίθεση με βλήμα, που προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου στον τερματικό σταθμό διανομής προϊόντων πετρελαίου στη βόρεια Τζέντα», ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

Διευκρίνισε ότι ομάδες πυροσβεστών έσβησαν τη φωτιά και ότι δεν υπάρχει καμιά ανθρώπινη απώλεια. Διαβεβαίωσε επίσης ότι οι παραδόσεις της Aramco δεν θα επηρεαστούν από αυτήν την ενέργεια “τρομοκρατίας και δολιοφθοράς”.

