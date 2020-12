Edenred: Στηρίζει έμπρακτα τον κλάδο της της εστίασης

Η Edenred®, στο πλαίσιο της ευρύτερης στήριξης του κλάδου της εστίασης που δέχεται ισχυρό πλήγμα από την αρχή της πανδημίας, σχεδιάζει και υλοποιεί μία ξεχωριστή πρωτοβουλία για την ενίσχυση των συνεργαζόμενων καφέ και εστιατορίων του δικτύου Ticket Restaurant®, που αυτή την περίοδο χρειάζονται τη στήριξή μας περισσότερο από ποτέ.

Με μήνυμα «Ένα δώρο για το καλό», η Edenred έχει ως στόχο να φέρει κοντά τους κατόχους της κάρτας Ticket Restaurant με τα συνεργαζόμενα εστιατόρια και καφέ, δίνοντάς τους ένα σημαντικό κίνητρο – έως και 30% επιστροφή ανά συναλλαγή – ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τη δραστηριότητα του κλάδου.

Από 1 έως και 31 Δεκεμβρίου, η Edenred καλεί τους κατόχους Ticket Restaurant®, να κάνουν «ένα δώρο για το καλό» επιλέγοντας να απολαύσουν, μέσω της κάρτας Ticket Restaurant, αγαπημένες γεύσεις, από αγαπημένα καφέ και εστιατόρια του συνεργαζόμενου δικτύου.

Με στόχο να ευχαριστήσει και να επιβραβεύσει τους καταναλωτές για τη συμμετοχή τους, για κάθε παραγγελία από €10 και άνω, η Edenred επιστρέφει €3 στον χρήστη, σαν ένα ελάχιστο ευχαριστώ. Η επιστροφή του ποσού πραγματοποιείται απευθείας στην κάρτα και κατόπιν εκκαθάρισης της συναλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες, η εταιρεία έχει δημιουργήσει την ειδική πλατφόρμα More than Ever, #morethanever, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.edenred.gr/morethanever. Επιπλέον, για την αναλυτική λίστα των συνεργαζόμενων καφέ και εστιατορίων, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.myedenred.gr.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και τη συμμετοχή του κοινού, στόχος είναι να ενισχυθούν άμεσα περί τα 4.000 καταστήματα εστίασης, καφέ και εστιατόρια, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, που πλήττονται άμεσα από την κρίση.

Με αφορμή την έναρξη της πρωτοβουλίας, ο κος Γιάννης Κολοβός, CEO της Edenred δήλωσε σχετικά: «Από την πρώτη στιγμή, εργαζόμαστε αδιάλειπτα για να υποστηρίξουμε τους πελάτες και τους συνεργάτες μας μέσα από προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες που είναι προσαρμοσμένα στις νέες ανάγκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία.

Κάνοντας «Ένα δώρο για το καλό», μαζί με τους κατόχους της κάρτας Ticket Restaurant θέλουμε πραγματικά να υποστηρίξουμε τον κλάδο της εστίασης που βιώνει σημαντικές προκλήσεις τους τελευταίους μήνες. Με μία απλή κίνηση, επιθυμούμε να περάσουμε το μήνυμα ότι πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα στους επαγγελματίες του κλάδου και μαζί να συμβάλλουμε ώστε την επόμενη μέρα να συνεχίσουν να βρίσκονται πίσω από κάθε καφέ και κάθε γεύμα που ετοιμάζουν για εμάς».

Σημειώνεται ότι, από την αρχή της πανδημίας, η Edenred αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στον τομέα των παροχών, σχεδίασε και προσέφερε νέες, καινοτόμες και ευέλικτες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, όπως η κάρτα MyBenefits, μέσω της οποίας έδωσε τη δυνατότητα στις εταιρείες, να αξιοποιήσουν την παροχή του εταιρικού Holiday Voucher και με τους εργαζομένους τους, να στηρίξουν τον κλάδο του τουρισμού που μαζί με εκείνον της εστίασης, βιώνουν μία πρωτόγνωρη κρίση.