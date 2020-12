Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο στην Τουρκία ενώ έγινε αισθητός και στην Κύπρο.

Έγινε επίσης αισθητός στο Ισραήλ, τον Λίβανο και την Συρία.

Σύμφωνα με τη σελίδα EMSV ο σεισμός 5.2 της Κλίμακας ρίχτερ με βάθος 106 χιλιόμετρα σημειώθηκε με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή νότια της Αττάλειας στην Τουρκία και βορειοδυτικά της Κύπρου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές, τραυματίες ή νεκρούς.

14 min ago an earthquake offshore #Cyprus #Turkey was also felt in #Israel #Lebanon #Syria. At this stage, no report of significant damage. Stay safe pic.twitter.com/BNeOIGQtvl

— EMSC (@LastQuake) December 5, 2020