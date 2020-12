Η EBRD ενισχύει τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με έναν ολοκληρωμένο διαδικτυακό κόμβο εκμάθησης

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), στην προσπάθειά της να υποστηρίξει τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας την ζωτική σημασία που έχουν για την εκάστοτε οικονομία, παρέχει ένα δωρεάν πρόγραμμα διαδικτυακής μάθησης και παροχής συμβουλών με βασικό στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το πρόγραμμα της EBRD “Know how to …in a crisis”, που φιλοξενείται στην πλατφόρμα της Τράπεζας, The Know How Academy, είναι ένας κεντρικός κόμβος μάθησης, όπου οι όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρακτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένου εκπαιδευτικού υλικού και συμβουλών διαχείρισης κρίσεων από εμπειρογνώμονες του κλάδου. Η EBRD μέσω του προγράμματος έχει ως στόχο να ενισχύει όλους όσους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με συμβουλές που μπορούν να έχουν εφαρμογή σε οποιαδήποτε κατάσταση κρίσης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και οποιοσδήποτε δραστηριοποιείται επαγγελματικά και θέλει να ενισχύει τις γνώσεις του, μπορεί να επισκεφτεί τον διαδικτυακό κόμβο μάθησης στο www.ebrdknowhowacademy.com και να παρακολουθήσει το πρόγραμμα εξ ολοκλήρου δωρεάν και με τον δικό του ρυθμό.

Το “Know how to …in a crisis”, το οποίο διεξάγεται στα Αγγλικά, περιλαμβάνει τις πέντε παρακάτω 30λεπτες θεματικές ενότητες, καθώς και βιβλιογραφία και εργαλεία που θα βοηθήσουν κάθε ενδιαφερόμενο να εφαρμόσει πρακτικά τα όσα προτείνονται.

Οι ενότητες είναι οι εξής:

Crisis Management: Your customers and suppliers

Crisis Management: Financial management essentials

Crisis Management: Financing your firm

Crisis Management: Your staff: your key asset

Crisis Management: Management and leadership challenges

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος το προσωπικό πιστοποιητικό κάθε συμμετέχοντα για την παρακολούθησή του θα είναι διαθέσιμο προς εκτύπωση.

Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από: την Ευρωπαϊκή Ένωση (συμπεριλαμβανομένου μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών), το Καζακστάν και το Ταμείο Ενίσχυσης Μικρών Επιχειρήσεων της EBRD (Ιταλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Νορβηγία, ΗΠΑ και Ταϊπέι Κίνα).

Ομάδα EBRD Greece – Advice for Small Businesses

T: +30 2111064331

e-mail: knowhowgreece@ebrd.com

www.ebrd.com/knowhow/greece

Jade Communications – Τζένη Δεληχρήστου

T: + 6940 11 11 56