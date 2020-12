Ουρουγουάη: Τριήμερο εθνικό πένθος μετά τον θάνατο του πρώην προέδρου Ταμπαρέ Βάσκες

Μερικούς μήνες αφότου παρέδωσε την εξουσία, ο Ταμπαρέ Βάσκες, ο πρώτος κεντροαριστερός πολιτικός που εξελέγη πρόεδρος της Ουρουγουάης (το 2005-2010, επανεξελέγη για την περίοδο 2015-2020), πέθανε προχθές Σάββατο στο Μοντεβιδέο, σε ηλικία 80 ετών, εξαιτίας του καρκίνου στον πνεύμονα από τον οποίο έπασχε, ανακοίνωσαν τα παιδιά του χθες Κυριακή.

«Με βαθιά οδύνη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα», ανέφεραν οι γιοι του Άλβαρο, Χαβιέρ και Ιγνάσιο, ευχαριστώντας «όλους τους Ουρουγουανούς για τη στοργή που του έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια».

Η διάγνωση του Βάσκες, ογκολόγου προτού κατέβει στην πολιτική κονίστρα, έγινε πέρυσι, ενώ η δεύτερη θητεία του πλησίαζε στο τέλος.

Το Ευρύ Μέτωπο, το κόμμα στο οποίο ανήκε, κυβέρνησε τη μικρή χώρα των 3,4 εκατομμυρίων κατοίκων για 15 χρόνια, ώσπου ηττήθηκε στις περυσινές εκλογές. Ο Βάσκες εναλλάχθηκε στην προεδρία με τον Χοσέ «Πέπε» Μουχίκα, καθώς το Σύνταγμα απαγορεύει συναπτές θητείες στην προεδρία της Ουρουγουάης.

Μια από τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε ήταν η νομιμοποίηση της ελεγχόμενης από το κράτος παραγωγής, διανομής και πώλησης κάνναβης.

Παράλληλα, ηγήθηκε στον αγώνα εναντίον του καπνίσματος. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος στη Λατινική Αμερική και ο πέμπτος στον κόσμο που το απαγόρευσε σε δημόσιους χώρους, επέβαλε την τοποθέτηση ολοένα πιο μεγάλων προειδοποιητικών μηνυμάτων στα πακέτα, ενώ απαγόρευσε τη διαφήμιση τσιγάρων και την ονομασία «light». Τα μέτρα που έλαβε τον οδήγησαν σε μάχη με τον γίγαντα της καπνοβιομηχανίας Philip Morris, που κατέληξε ενώπιον διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου. Η Φίλιπ Μόρις ζητούσε αποζημίωση για διαφυγόντα έσοδα ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων από τη μικρή χώρα, αλλά το 2016 το δικαστήριο δικαίωσε την Ουρουγουάη.

#Uruguay | former President Tabare Vazquez’s funeral procession arrives at the cemetery of the La Teja neighborhood. Thousands of People say goodbye to Uruguayan left-wing’s most important leader of the last 30 years. pic.twitter.com/OuM8Xu2ssK

— teleSUR English (@telesurenglish) December 6, 2020