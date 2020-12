Η μπίρα στη παμπ είναι το… εθνικό σπορ των Βρετανών και ορισμένοι από αυτούς φτάνουν στα άκρα για να απολαύσουν λίγο αλκοόλ.

Στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο κινδύνου 2 στη Βρετανία, οι παμπ παραμένουν ανοιχτές και οι πολίτες μπορούν να τις επισκεφτούν και να κάτσουν σε αυτές. Ωστόσο, μπορούν να πάρουν κάποιο αλκοολούχο ποτό μόνο εφόσον έχουν παραγγείλει και φαγητό.

Παρατηρείται, λοιπόν, το απαράδεκτο – από πολλές απόψεις – να παραγγέλνουν φαγητό και να μην το τρώνε, απλά και μόνο για να μπορέσουν να πιουν μια μπίρα. Δεν πρόκειται για κάτι μεμπτό βέβαια, εφόσον πληρώνουν για αυτό και οι μαγαζάτορες βγαίνουν κερδισμένοι, αλλά το φαγητό αυτό τις περισσότερες φορές καταλήγει στα σκουπίδια.

Viral έχει γίνει η ανάρτηση ενός μπάρμαν από το Σέφιλντ, ο οποίος ζητά από τους συμπολίτες του να πηγαίνουν στην παμπ μόνο αν πεινάνε.

Ο Ουίλ Νταλρίμπλ μοιράστηκε μια φωτογραφία με τρία πιάτα γεμάτα φαγητό, τα οποία οι πελάτες είχαν παραγγείλει απλά και μόνο επειδή ήθελαν να πιούν «δύο μπίρες ο καθένας».

DON’T GO TO THE PUB UNLESS YOU ARE HUNGRY. All this food went in the bin because three people wanted two Morettis each. With everything in the news about people relying on food banks and free school meals, this is utterly obscene. https://t.co/RPsSj3ntek https://t.co/kCHNCrIEcb pic.twitter.com/VFlfLh5dke

— Will (@WJDalrymple) December 5, 2020