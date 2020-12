Βρετανία: Σκέψεις για νέο αυστηρό lockdown στο Λονδίνο πριν τα Χριστούγεννα

Ο μεγαλύτερος εμβολιασμός στην ιστορία ξεκινάει σήμερα στη Βρετανία, όμως ο φόβος του κορωνοϊού και τα lockdown παραμένουν…ζωντανά.

Αντιμέτωπο με πιο αυστηρούς περιορισμούς βρίσκεται ήδη το Λονδίνο μόλις μια εβδομάδα, αφού το Ηνωμένο Βασίλειο βρήκε από το καθολικό Lockdown. Τα επιδημιολογικά στοιχεία στην βρετανική πρωτεύουσα όχι μόνο δεν έχουν μειωθεί από τις 2 Δεκεμβρίου, όταν και ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε την άρση του καθολικού περιορισμού, αλλά αντιθέτως οι μολύνσεις δείχνουν αύξηση στα δυο τρίτα των δήμων της πόλης.

Η κυβέρνηση και τα μέλη της υγειονομικής επιτροπής θα συναντηθούν στις 16 Δεκεμβρίου προκειμένου να επανεξετάσουν τις βαθμίδες περιορισμών καθιστώντας δυνατό περιοχές στις οποίες έχει επιβραδυνθεί η διασπορά του νέου κορωνοϊού να μεταφερθούν σε χαμηλότερη βαθμίδα και περιοχές που έχουν αυξηθεί τα κρούσματα να περάσουν στο τρίτο επίπεδο Lockdown πριν από τα Χριστούγεννα.

Αυτοί οι αριθμοί έχουν αυξηθεί στο Λονδίνο τις τελευταίες ημέρες και φαίνεται πως θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο μετά και τον χαμό που προκλήθηκε το Σαββατοκύριακο στους δρόμους τις πρωτεύουσας με χιλιάδες πολίτες να συνωστίζονται για να κάνουν τις αγορές τους.

Το Λονδίνο τώρα βρίσκεται στην βαθμίδα 2, η οποία περιγράφεται ως “υψηλού συναγερμού”. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπονται οι συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών νοικοκυριών εντός εσωτερικών χώρων και ότι σε εξωτερικούς χώρους μπορούν να συναντηθούν το μέγιστο έξι άνθρωποι. Τα κέντρα εστίασης μπορούν να σερβίρουν αλκοολούχα ποτά μαζί με ένα κυρίως γεύμα, ενώ θα περιοριστεί αυστηρά ο κόσμος που θα μπορεί να παρακολουθήσει αθλητικές εκδηλώσεις.

Από τους 32 δήμους του Λονδίνου μόνο οι 11 δεν παρουσίασαν αύξηση στα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα και όλα δείχνουν πως στις 16 Δεκεμβρίου η κυβέρνηση θα αποφασίσει η πρωτεύουσα να περάσει στο επίπεδο τρία.

Μια υπαγωγή στην τρίτη βαθμίδα σημαίνει ότι τα μπαρ, τα καφέ και τα εστιατόρια μιας περιοχής θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά και να λειτουργούν μόνο για παραδόσεις σε πακέτο και ότι μέλη διαφορετικών νοικοκυριών θα μπορούν να συναντώνται μόνο σε δημόσιους εξωτερικούς χώρους.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, προειδοποίησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν καταστροφικό για την πόλη μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα.

“Nobody wants London to go into Tier 3, or even the country to go into a further third national lockdown.”@SadiqKhan warns that the capital going in to a Tier 3 lockdown would be “catastrophic” and could see some businesses “go bust”.#Coronavirus: https://t.co/EDSuK3ek5t pic.twitter.com/MZpRH24qYo

— Sky News (@SkyNews) December 7, 2020