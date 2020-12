Η 90χρονη Μάργκαρετ Κίναν έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που εμβολιάστηκε κατά του κοροναϊού, αφού την Τρίτη ξεκίνησε ο εμβολιασμός στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την έγκριση που έλαβε την περασμένη εβδομάδα το εμβόλιο της Pfizer.

Η Κίναν έκανε το εμβόλιο στο τοπικό νοσοκομείο της στο Κόβεντρι της κεντρικής Αγγλίας σήμερα το πρωί στις 08:31 (ώρα Ελλάδας).

Όπως δήλωσε η ίδια, ένιωσε πολύ «προνομιούχα» που έλαβε την πρώτη δόση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Κόβεντρι.

«Είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να ζητήσω, επειδή σημαίνει πως μπορώ επιτέλους να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου το Νέο Έτος, αφού έμεινα μόνη μου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρονιάς», πρόσθεσε.

Η Keenan, που ζει στο Κόβεντρι εδώ και 60 χρόνια αλλά κατάγεται από τη Βόρεια Ιρλανδία, έκανε το εμβόλιο στις 6:30 το πρωί, τοπική ώρα, στο νοσοκομείο της πόλης.

Η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που έδωσε, την περασμένη εβδομάδα, έγκριση επείγουσας χρήσης στο εμβόλιο της Pfizer.

Χθες έφθασε η πρώτη παρτίδα εμβολίων στο Κρόιντον, που λειτουργεί ως «κόμβος διανομής», αφού έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης του σκευάσματος σε -70ο Κελσίου. Από εκεί θα αποσταλεί σε 50 νοσοκομεία που έχουν επιλεγεί.

Η κυβέρνηση Μπόρις Τζόνσον έχει παραγγείλει 40 εκατομμύρια δόσεις από το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, ωστόσο σε πρώτη φάση θα λάβει περίπου 800.000 τεμάχια – που αντιστοιχούν στον εμβολιασμό 400.000 ανθρώπων (δύο δόσεις).

