ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις φαρμακευτικές να παραδίδουν τα εμβόλιά τους κατά προτεραιότητα

Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να υπογράψει σήμερα εκτελεστικό διάταγμα για να εξασφαλίσει την πρόσβαση της χώρας του κατά προτεραιότητα στα εμβόλια εναντίον του νέου κορωνοϊού, ότι δηλαδή τα σκευάσματα που θα παράγονται θα διανέμονται πρώτα στις ΗΠΑ προτού διατεθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, δήλωσαν στελέχη της κυβέρνησής του χθες Δευτέρα.

Η κυβέρνηση του Τραμπ είναι βέβαιη ότι θα είναι διαθέσιμες επαρκείς ποσότητες εμβολίων για να ανοσοποιηθούν όλοι όσοι το επιθυμούν προτού ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2021, είπε ένας από τους αξιωματούχους, που με τη δήλωση αυτή αντέκρουσε δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, κατά το οποίο η κυβέρνηση δεν δέχθηκε την προσφορά της Pfizer στα τέλη του καλοκαιριού να υπογραφτεί συμφωνία για την πώληση περισσότερων δόσεων του υποψηφίου εμβολίου της στο αμερικανικό κράτος.

Breaking News: Trump administration officials passed when Pfizer offered in the summer to sell the U.S. more coronavirus vaccine doses, people familiar with the matter said. Now Pfizer may not be able to provide more doses to the U.S. until next June.https://t.co/aGhcHoa9F3

— The New York Times (@nytimes) December 7, 2020