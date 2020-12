Όμιλος Ηρακλής: Ανάμεσα στις «Most Sustainable Companies in Greece»

Στην ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece» για το 2020 κατατάσσεται ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις στον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης «Sustainability Performance Directory».

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αποτελεί μία από τις 25 κορυφαίες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση σε θέματα αειφορίας και διαμορφώνουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα. Οι εταιρείες αυτές, που αναδείχθηκαν από το QualityNet Foundation, εξειδικευμένο οργανισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη, λειτουργούν ως παραδείγματα καλής επιχειρηματικής πρακτικής, καθώς και ως πρεσβευτές ενός νέου βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας στο εξωτερικό.

«Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, η προσήλωσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί καθημερινά κάθε πτυχή της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας», ανέφερε ο κ. Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. «Όλοι μαζί κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε ένα ισχυρό αποτύπωμα αειφορίας, εξοικονομώντας συστηματικά φυσικούς πόρους, επενδύοντας με συνέπεια σε πράσινες πρακτικές στην παραγωγική μας διαδικασία και οδηγώντας τις εξελίξεις για τη μετάβαση σε πιο αειφόρες κατασκευές με νέες πράσινες λύσεις. Η ανακήρυξή μας ως μία από τις 25 The Most Sustainable Companies in Greece έρχεται για να επιβεβαιώσει ότι ακολουθούμε τη σωστή διαδρομή εδώ και πάνω από 100 χρόνια προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους».

Σημειώνεται ότι η ένταξη των επιχειρήσεων στην κατάταξη με τις «The Most Sustainable Companies in Greece» είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης δύο επιτροπών με έγκριτους εμπειρογνώμονες στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, βάσει των επιδόσεων στο «Sustainability Performance Directory».

