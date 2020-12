Φόβο έχει προκαλέσει στην Ινδία, μια νέα μυστηριώδης λοίμωξη, η οποία σε συνδυασμό με την πανδημία, έχει κάνει την κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας απελπιστική.

‘Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πάνω από 400 άλλοι νοσηλεύονται μέχρι στιγμής στα νοσοκομεία, έχοντας προσβληθεί από τη μυστηριώδη νόσο που προκαλεί επιληπτικές κρίσεις, απώλεια συνείδησης και ναυτία.

Αξιωματούχοι υγείας στην Ινδία, όπως μεταδίδει το -, έχουν βρει υπερβολικές ποσότητες μολύβδου και νικελίου σε δείγματα αίματος που ελήφθησαν από ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί στην Άντρα Πραντές.

Η έρευνα διεξήχθη από μια ομάδα του Ινδικού Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών (AIIMS) ενώ ένα δεύτερο νοσοκομείο διεξάγει επίσης παρόμοιες δοκιμές.

Η ασθένεια ανιχνεύτηκε το περασμένο Σάββατο στην αρχαία πόλη Ελούρου, ενώ ο άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν 45 ετών χωρίς κάποια άλλη πάθηση.

Η ασθένεια έχει μολύνει περισσότερα από 300 παιδιά, με τα περισσότερα από αυτά να πάσχουν από ζάλη, λιποθυμία, πονοκεφάλους και έμετο. Μετά απο τεστ, βρέθηκαν δοκιμαστεί αρνητικά στον κοροναϊό.

Τα υψηλά επίπεδα μολύβδου στην κυκλοφορία του αίματος μπορούν να βλάψουν την ανάπτυξη εγκεφάλου, νευρικών συστημάτων και ζωτικών οργάνων όπως η καρδιά και οι πνεύμονες.

