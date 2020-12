Κύμα οργής ξεσήκωσε στην Αλβανία, η εν ψυχρώ δολοφονίας του 25χρονου Klodian Rasha από αστυνομικά πυρά.

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών στα Τίρανα, αψηφώντας τη βροχή και την κυβερνητική απαγόρευση των συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων.

Οι διαδηλωτές που ζητούσαν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, καθώς και του υπουργού Εσωτερικών, Sander Lleshaj, επιχείρησαν να εισβάλουν στο κτίριο, όμως την τελευταία στιγμή απετράπησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με χημικά.

LIVE: Protesters in #Tirana demand the resignation of the Minister of Interior, Sander Lleshaj, after the murder of Klodian Rasha, 25, by a police officer. #Albania #PoliceBrutality #drejtesiperklodianin pic.twitter.com/VB3C4g8KAO

Φωνάζοντας «Παραιτήσου Ράμα» και «είμαι κι εγώ ο Klodian», οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο έξω από το κεντρικό κυβερνητικό κτίριο και στην πλατεία Skënderbej.

Εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, ενώ καταστράφηκαν αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ, τραυματίστηκαν επίσης ένας διαδηλωτής και ένας δημοσιογράφος.

Από την πλευρά του το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι δύο διαδηλωτές τραυματίστηκαν επίσης προσθέτοντας πως ένας από τους τραυματισμένους αστυνομικούς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Ανάμεσά στους διαδηλωτές και ο αλβανός καλλιτέχνης Stresi έδωσε το δικό του μήνυμα στην κυβέρνηση λέγοντας πως «αυτή Η καρδιά μας είναι φτιαγμένη από ατσάλι. Εδώ θα μείνουμε».

Η αστυνομία περιγράφει τους σημερινούς διαδηλωτές ως «βίαιους εξτρεμιστές» που επιτέθηκαν στο γραφείο του πρωθυπουργού, το υπουργείο και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την οδό «Myslym Shyri», όπου βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση των Τιράνων.

Σύμφωνα με την αστυνομία τραυματίστηκαν 9 αστυνομικοί, εκ των οποίων οι 3 βρίσκονται στην πιο σοβαρή κατάσταση στην αστυνομία.

«Η δολοφονία ενός πολίτη από αστυνομικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για χρήση βίας και σοβαρού τραυματισμού υπαλλήλων της κρατικής αστυνομίας και καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας» αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Εξέφρασε επίσης τα ειλικρινά συλλυπητήριά της στην οικογένεια, τους φίλους, τους συγγενείς και τους πολίτες «που επηρεάζονται από αυτήν την πράξη».

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η αστυνομία διερευνά τι ακριβώς συνέβη. Εξέφρασε επίσης την πεποίθησή του ότι «τα αρμόδια νομικά όργανα θα ολοκληρώσουν γρήγορα, με ακρίβεια και άμεσα την έρευνα» για τον θάνατο του 25χρονου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, δήλωσε ότι το περιστατικό «συγκλόνισε βαθιά» όλους στη χώρα, ωστόσο κατηγόρησε τους αξιωματούχους για την αύξηση της αστυνομικής βίας.

Όπως σημείωσε, τα τελευταία δύο χρόνια κλιμακώθηκαν οι πράξεις ακραίας και μη ενδεδειγμένης βίας από την αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι «αυτή είναι η άμεση ευθύνη των ανώτερων αξιωματούχων και των ηγετών της Αστυνομίας της Πολιτείας, καθώς και του υπουργού Εσωτερικών, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν είχαν ξεκάθαρες δημόσιες τοποθετήσεις για μηδενική ανοχή για τέτοιες ενέργειες».

I call on law enforcement agencies and other state authorities to respond immediately to the need of the whole society for justice, through a fast, complete, independent, objective and transparent investigation into the serious event of the murder of the citizen Klodian Rasha. pic.twitter.com/NYv7AfY9ia

— Ilir Meta (@ilirmetazyrtar) December 9, 2020