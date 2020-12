Γιατί το 2020 «έκαψε» τους short sellers

Μπορεί οι short sellers να έχουν στο ενεργητικό τους κάποιες σημαντικές νίκες φέτος, με την κατάρρευση των εταιρειών Wirecard και NMC Health, ωστόσο, στο σύνολo του, το 2020 αποδείχθηκε η χειρότερη χρονιά για τους επενδυτές που στοχεύουν στην αποκόμιση κερδών από τη ραγδαία πτώση των τιμών των μετοχών.

Ένας μηνιαίος δείκτης για τα hedge funds που πραγματοποιούν short κινήσεις, υποχώρησε κατά 32% φέτος έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων Hedge Fund Research. Η απόδοση είναι απίθανο να βελτιωθεί τον Νοέμβριο, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη τους τον περασμένο μήνα, ενώ ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε ρεκόρ.

Ο δείκτης των hedge funds που πραγματοποιούν short κινήσεις, σημείωσε την μεγαλύτερη μηναία άνοδο ιστορικά τον Μάρτιο, όταν οι παγκόσμιες αγορές υποχώρησαν λόγω της πανδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της HFR, από το 2005. Ωστόσο, οι αποδόσεις εξαφανίστηκαν γρήγορα όταν οι τιμές των μετοχών ανέκαμψαν.

Οι ρυθμιστικές αρχές σε ορισμένες χώρες απαγόρευσαν τις short πωλήσεις, οι κυβερνήσεις παρενέβησαν με πακέτα οικονομικής διάσωσης και οι κεντρικές τράπεζες πλημμύρισαν τις αγορές με ρευστότητα. Το ράλι επιταχύνθηκε τον περασμένο μήνα, όταν οι φαρμακοβιομηχανίες ανακοίνωσαν την ανάπτυξη των εμβολίων κατά του κορονοϊού.

«Παρά το sell off του Μαρτίου, ήταν σχεδόν αδύνατο να επανατοποθετηθεί κάποιος, και στη συνέχεια τον Νοέμβριο η αγορά εξέπληξε τους πάντες, παρόλο που το εμβόλιο αναμενόταν κάποια στιγμή», επισήμανε ο Mark Hiley, partner της εταιρείας The Analyst Research LLP, η οποία παρέχει συμβολές τόσο για μακροπρόθεσμες όσο και για βραχυπρόθεσμες επενδυτικές κινήσεις.

Αυτό το έτος ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για εκείνους που είναι πόνταραν στην πτώση της Tesla Inc., μιας από τις αγαπημένες μετοχές των ιδιωτών επενδυτών. Η μετοχή, η οποία αποτελεί αντικείμενο μιας μακροχρόνιας διαμάχης μεταξύ των σκεπτικιστών και των οπαδών του οράματος του CEO της εταιρείας, Elon Musk, έχει καταγράψει κέρδη άνω του 600% το 2020.

Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων κυμαίνεται περίπου στα 600 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στις 21 Δεκεμβρίου η μετοχή της θα προστεθεί στον δείκτη S&P 500.

Το μεγαλύτερο short στοίχημα στον τομέα της βιοτεχνολογίας, η αμερικανική εταιρεία Moderna Inc., επίσης τιμώρησε τους short sellers, με τη μετοχή της να σημειώνει αύξηση άνω του 700% το 2020 και την εταιρεία να βρίσκεται πολύ κοντά στην εξασφάλιση της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών για το εμβόλιο που έχει κατασκευάσει κατά του κορονοϊού.

Οι επενδυτές στην Ευρώπη αποτραβήχτηκαν από τις short θέσεις τους στην Ocado Group Plc, καθώς η πανδημία πυροδότησε την αύξηση της ζήτησης για online αγορές ειδών παντοπωλείου, καθώς και στην Deutsche Bank AG μετά την επανάκτηση της εμπιστοσύνης στη στρατηγική ανάκαμψης της. Στις ΗΠΑ, η εταιρεία personal styling, Stitch Fix Inc. επωφελήθηκε από το κλείσιμο καταστημάτων λιανικής. Η μετοχή σημείωσε άνοδο 39% την Τρίτη, αφού η εταιρεία παρουσίασε καλύτερα από το αναμενόμενο τριμηνιαία αποτελέσματα.

Οι κινεζικές εταιρείες, πολλές από τις οποίες είναι εισηγμένες στις Η.Π.Α., σημείωσαν επίσης άνοδο, την ώρα που τα short «πονταρίσματα» στις μετοχές τους αυξάνονταν. Ο Carson Block, ο οποίος απέκτησε φήμη στοχεύοντας σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την Κίνα, αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω των στοιχημάτων του εναντίον των εταιρειών εκπαίδευσης GSX Techedu Inc. και TAL Education Group και της πλατφόρμας streaming υπηρεσιών, Joyy Inc.

Εταιρείες ηλιακής ενέργειας

Οι εταιρείες ηλιακής ενέργειας, ένας αγαπημένος τομέας για τoυς short sellers, έχουν επίσης παρασυρθεί από το ράλι που πυροδότησαν τα επιτόκια και η φρενίτιδα των ιδιωτών επενδυτών. Οι μετοχές των εισηγμένων στις ΗΠΑ εταιρειών Enphase Energy Inc., SolarEdge Technologies Inc. και JinkoSolar Holding Co. έχουν υπερδιπλασιαστεί φέτος.

Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν πολλά κεφάλαια που είχαν στοιχηματίσει εναντίον των εταιρειών που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία. Οι αλυσίδες κινηματογραφικών αιθουσών Cineworld Group Plc και AMC Entertainment Holdings Inc., οι αεροπορικές εταιρείες Deutsche Lufthansa AG και American Airlines Group Inc., καθώς και η αλυσίδα πολυκαταστημάτων Macy’s Inc. υποχώρησαν το 2020.

Και οι αποκαλούμενοι ακτιβιστές short sellers, όπως ο Carson Block, που στοχεύουν εταιρείες που φημολογείται ότι ακολουθούν ριψοκίνδυνες επιχειρηματικές ή λογιστικές πρακτικές, κέρδισαν μεγάλα ποσά από τις Wirecard και NMC.

Η Wirecard υπέβαλε τον Ιούνιο αίτηση πτώχευσης αφού αποκάλυψε ότι είχε έλλειμμα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ (2,1 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μετρητά. Η εταιρεία διαχείρισης νοσοκομείων της Μέσης Ανατολής, NMC, κατέρρευσε όταν αποκάλυψε «κρυμμένο» χρέος 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Μάρτιο και επικαλέστηκε απάτη.

Στο μεταξύ, η τιμή της μετοχής του κατασκευαστή ηλεκτρικών φορτηγών Nikola Corp. δεν έχει ανακάμψει μετά από το report των short sellers, τον Σεπτέμβριο. Η εταιρεία απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι παραπλανούσε τους επενδυτές σχετικά με τις δυνατότητές της και την πρόοδο ανάπτυξης των οχημάτων της.

Ο Νοέμβριος ήταν ένας ιδιαίτερα άγριος μήνας για τους short sellers, με τις μετοχές που είχαν καταγράψει τις χειρότερες αποδόσεις από τις αρχές του έτους, να πραγματοποιούν το μεγαλύτερο ανοδικό ράλι, ενώ οι μετοχές που είχαν ήδη καλύτερη απόδοση, είτε σταθεροποιήθηκαν είτε υποχώρησαν ελαφρώς, σύμφωνα με τον Barry Norris, επικεφαλής της Argonaut Capital Partners LLP. Το Absolute Return Fund της εταιρείας, το οποίο επενδύει τόσο short όσο και long, είχε απόδοση 15% φέτος, αν και σημείωσε πτώση κατά 10% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του -.

Ο ενθουσιασμός της αγοράς

«Εάν διαχειρίζεστε ένα μακροπρόθεσμο fund που ήταν αρκετά επιτυχημένο μέχρι σήμερα, έχετε να αντιμετωπίσετε αυτήν την κατάσταση όπου οι long θέσεις σας πιθανώς ανεβαίνουν λίγο, αλλά οι short ενισχύονται πολύ, επομένως εσείς θα χάσετε χρήματα», επισημαίνει ο Norris.

Παρόλα αυτά, το 2021 μπορεί να αποδειχθεί μια καλύτερη χρονιά για τους short sellers, με τον Norris να προβλέπει ότι ο τρέχον ενθουσιασμός που επικρατεί στην αγορά, πιθανότατα θα εξασθενίσει στις αρχές του νέους έτους.

Η Airbnb στο Nasdaq: Άντλησε 3,5 δισ. δολάρια από την δημόσια προσφορά

JPMorgan: Ώθηση 1,1 τρισ. δολαρίων στις μετοχές το 2021

Η μετοχή που κερδίζει 562% από τις αρχές του έτους, αλλά δεν την καλύπτει κανένας αναλυτής

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση