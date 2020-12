Γκάνα: Επανεκλογή του Νάνα Ακούφο-Άντο στην προεδρία

Ο Νάνα Ακούφο-Άντο επικράτησε στις προεδρικές εκλογές της Γκάνας με ποσοστό 51,59%, νικώντας τον πολιτικό του αντίπαλο Τζον Μαχάμα, ανακοίνωσε η εκλογική επιτροπή της χώρας την Τετάρτη.

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος, δικηγόρος και γιος πρώην προέδρου, κέρδισε τη λαϊκή ψήφο από τα συνολικά 24.000 εκλογικά τμήματα και τους 14.000.000 εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους στη δυτικοαφρικανική χώρα, με τους ψηφοφόρους του να βγαίνουν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν.

