Νύχτα χάους στην Αλβανία: Φωτιές, δακρυγόνα και συγκρούσεις για την δολοφονία 25χρονου από την Αστυνομία

Σε αναβρασμό βρίσκεται η Αλβανία, με εκατοντάδες διαδηλωτές να βγαίνουν στους δρόμους και να συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις το βράδυ της Τετάρτης, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, καθώς και του υπουργού Εσωτερικών, Sander Lleshaj.

Το κύμα οργής ξέσπασε μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός 25χρονου από αστυνομικό. Εκατοντάδες πολίτες εξαγριώθηκαν βγαίνοντας στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης αλλά και της αστυνομίας με την οποία και συγκρούστηκαν. Οι διαδηλωτές αψήφησαν την απαγόρευση για δημόσιες συγκεντρώσεις περισσότερων από 10 ατόμων λόγω πανδημίας, πέταξαν πέτρες αλλά και φωτοβολίδες στην αστυνομία, το υπουργείο Εσωτερικών, το δημαρχείο των Τιράνων και τα βασικά κυβερνητικά κτήρια.

Προσπάθησαν επίσης να εισβάλουν και στο κυβερνητικό συγκρότημα που περιλαμβάνει το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα με την Αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος.

LIVE: Protesters in #Tirana demand the resignation of the Minister of Interior, Sander Lleshaj, after the murder of Klodian Rasha, 25, by a police officer. #Albania #PoliceBrutality #drejtesiperklodianin pic.twitter.com/VB3C4g8KAO

Φωνάζοντας «Παραιτήσου Ράμα», οι διαδηλωτές –οι περισσότεροι από τους οποίους δεν φορούσαν μάσκες– έβαλαν φωτιά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο έξω από το κεντρικό κυβερνητικό κτήριο και μετά το κατέστρεψαν, ενώ διέλυσαν τα διακοσμητικά στολίδια στην κεντρική πλατεία Skanderbeg.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Gentian Mullai είπε στο Associated Press ότι εννέα αξιωματικοί τραυματίστηκαν, ενώ τα παρακείμενα αυτοκίνητα της αστυνομίας υπέστησαν ζημιές.

Από την πλευρά του το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι δύο διαδηλωτές τραυματίστηκαν επίσης προσθέτοντας πως ένας από τους τραυματισμένους αστυνομικούς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Από πλευράς της η Αστυνομία της Αλβανίας με δήλωσή της τόνισε πως «το απαράδεκτο επεισόδιο της δολοφονίας ενός πολίτη από έναν αστυνομικό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ως πρόσχημα για την άσκηση τυφλής βίας, για σοβαρό τραυματισμό αστυνομικών γραφείων και για ζημία δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας». Εξέφρασε επίσης τα ειλικρινά συλλυπητήριά της στην οικογένεια, τους φίλους, τους συγγενείς και τους πολίτες «που επηρεάζονται από αυτήν την πράξη».

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η αστυνομία διερευνά τι ακριβώς συνέβη. Εξέφρασε επίσης την πεποίθησή του ότι «τα αρμόδια νομικά όργανα θα ολοκληρώσουν γρήγορα, με ακρίβεια και άμεσα την έρευνα» για τον θάνατο του 25χρονου.

Ιδιαίτερης σημασίας, πάντως είναι η τοποθέτηση του προέδρου της χώρας, Ιλίρ Μέτα ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για την αστυνομική βία. «Τα τελευταία δύο χρόνια κλιμακώθηκαν οι πράξεις ακραίας βίας από την κρατική αστυνομία», ανέφερε η Μέτα σε δημοσίευση στα social media.

I call on law enforcement agencies and other state authorities to respond immediately to the need of the whole society for justice, through a fast, complete, independent, objective and transparent investigation into the serious event of the murder of the citizen Klodian Rasha. pic.twitter.com/NYv7AfY9ia

— Ilir Meta (@ilirmetazyrtar) December 9, 2020