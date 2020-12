Χωρίς συμφωνία αποχώρησε από τις Βρυξέλλες ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

ΕΕ και Βρετανία συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους τις επόμενες μέρες μεταξύ των διαπραγματευτικών τους ομάδων και έως την Κυριάκη θα πρέπει να ληφθεί απόφαση.

Οι συνομιλίες θα παραταθούν μέχρι την Κυριακή όπως γνωστοποίησε με επίσημη δήλωσή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αξιωματούχους της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι «τα κενά μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν πολύ μεγάλα», αλλά οι συνομιλίες θα συνεχιστούν.

We had a lively & interesting discussion on the state of play on outstanding issues.

We understand each other’s positions. They remain far apart.

The teams should immediately reconvene to try to resolve these issues. We will come to a decision by the end of the weekend. pic.twitter.com/jG0Mfg35YX

