KORRES Recycle Lab: Δημιουργεί από το “άδειο” μία νέα “όμορφη” διάσταση

Από τη φύση στην επιδερμίδα και ξανά πίσω. Αυτή τη διαδρομή ακολουθούν τα 6 KORRES Labs που εκφράζουν το όραμα ενός πλήρους κύκλου αξιακών επιλογών: Soil Lab, Extraction Lab, Molecular Lab, Formulation Lab, Design Lab και η πιο πρόσφατη προσθήκη – το Recycle Lab. Στον πυρήνα αυτών βρίσκεται το δίκτυο ηθικών συνεργασιών με Έλληνες καλλιεργητές, η zero-waste εκχύλιση των βοτάνων, η εμμονή με την επιστημονική έρευνα που αποκαλύπτει τα βιολογικά μονοπάτια ισχυρών φυσικών δραστικών, η ανάπτυξη συνθέσεων με φαρμακευτικές προδιαγραφές απουσία άνω των 1,500 συνθετικών συστατικών και οι sustainable τρόποι παραγωγής, η έμφαση στην αισθητική και στη λειτουργικότητα της φόρμας, η ανακύκλωση. Ανακύκλωση που δεν γίνεται με συμβατικούς όρους, από κάποιους, κάπου, με κάποιο τρόπο, αλλά από εμάς και από τις ομάδες γύρω μας.

Το KORRES Recycle Lab δίνει στην “άδεια ομορφιά”, στις άδειες συσκευασίες καλλυντικών, μία νέα διάσταση. H KORRES εμπνεύστηκε το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο ανακύκλωσης στο Φαρμακείο, με ενδιάμεσο σταθμό τη μονάδα ανακύκλωσης. Εκεί οι άδειες συσκευασίες παίρνουν διαφορετική μορφή, γίνονται εικαστικά ή χρηστικά αντικείμενα, αποκτούν μία δεύτερη ευκαιρία και γίνονται πάλι στοιχείο της καθημερινότητας. Με αυτόν τον τρόπο η KORRES κλείνει τον πλήρη κύκλο αξιακών επιλογών που αποτελεί την πυξίδα της και για κάθε κομμάτι αυτού του κύκλου καθίσταται η ίδια υπεύθυνη.

Με τον Φαρμακοποιό συνοδοιπόρο σε αυτή τη νέα προσπάθεια, ειδικοί κάδοι KORRES Recycle Lab στους χώρους των φαρμακείων “προσκαλούν” όλους να επιστρέψουν τις άδειες καλλυντικές συσκευασίες τους – πλαστικό, χαρτί, γυαλί. Η συμμετοχή είναι σημαντική στην επίτευξη ενός ευρύτερου κοινωνικού στόχου μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας. Οι άδειες συσκευασίες επιστρέφουν στη μονάδα ανακύκλωσης. Διαλέγονται, ταξινομούνται, καθαρίζονται, συμπυκνώνονται και ανακυκλώνονται, είτε μέσα στο Recycle Lab όσον αφορά στο πλαστικό ή σε συνεργάτες όσον αφορά στο γυαλί και στο χαρτί. Γίνονται design αντικείμενα που επιμελήθηκαν οι designers της μάρκας και τα οποία θα προσφέρονται ως δώρο σε όσους συμμετέχουν στο σχέδιο ανακύκλωσης, συμβάλλοντας με τις δικές τους άδειες συσκευασίες KORRES. Κουτιά, σακούλες, υλικά διακόσμησης των σημείων πώλησης, έντυπα, νέοι κάδοι ανακύκλωσης είναι επιπλέον αντικείμενα παραγωγής του Recycle Lab.

Περισσότερες πληροφορίες: Life is Recycle Lab – KORRES Recycle Lab

KORRES

ΕΝΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΞΙΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΠΙΣΩ

Soil Lab | Εργαστήριο Εδαφολογικής Ανάλυσης

Ελλάδα. Εύφορη γη. Ηθικές συνεργασίες με Έλληνες καλλιεργητές.

“Η λέξη Ήθος είναι ίσως αυτή που ταιριάζει καλύτερα στο να χαρακτηρίσει τον τρόπο που προσεγγίζουμε τη Φύση. Το εργαστήριο αυτό βασίζεται στην ηθική αναζήτηση πρώτων υλών και στις ηθικές συνεργασίες. Συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 30 μικροκαλλιεργητές βιολογικής γεωργίας και 5 αγροτικούς συνεταιρισμούς σε όλη την Ελλάδα. Τους στηρίζουμε οικονομικά, επιστημονικά, προσωπικά, με όποιο τρόπο μπορούμε. Συναντιέμαι μαζί τους τακτικά, ανταλλάσσουμε σκέψεις και συμβουλές, μοιράζονται τα όνειρα και τους προβληματισμούς τους, είναι η έμπνευσή μου. Κατανοώντας τις ανάγκες τους και γνωρίζοντας τις δικές μας, έχουμε δημιουργήσει ένα εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης συγκεκριμένα για μεθόδους καλλιέργειας το οποίο προωθεί τη βιολογική καλλιέργεια και την καλλιέργεια απειλούμενων ειδών στην Ελλάδα, προστατεύοντας συνολικά τη βιοποικιλότητα.”

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Agriculturist, KORRES

Extraction Lab | Εργαστήριο Εκχυλίσεων

Zero Waste. Μόνο φυσικοί διαλύτες. 100% φυσικά εκχυλίσματα.

“Βασισμένοι στη βαθιά γνώση των βοτάνων και των καινοτόμων μεθόδων εκχύλισής τους, δημιουργήσαμε ένα πρότυπο εργαστήριο εκχυλίσεων σε συνεργασία με τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα περιβαλλοντικά φιλικό και πιστοποιημένο εργαστήριο, αποτέλεσμα μίας πενταετούς προσπάθειας. Στόχος μας είναι η εκχύλιση και απομόνωση δραστικών φυσικών συστατικών, προκειμένου να παράγουμε κλινικά αποτελεσματικά βιολογικά εκχυλίσματα, υψηλής ποιότητας. Τα ευαίσθητα και μοναδικά στίγματα Κρόκου είναι γεμάτα από πολύτιμα δραστικά, τα οποία έχουμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε, συντηρήσουμε και χρησιμοποιήσουμε στις καλλυντικές φόρμουλές μας. Το στέμφυλο από σταφύλια της ποικιλίας Ασύρτικο, ένα μη ωφέλιμο παράγωγο των οινοποιείων Σαντορίνης, αποτελεί για εμάς ένα σημαντικό καλλυντικό συστατικό, πλούσιο σε φαινολικές ενώσεις. Για να αποφύγουμε την όποια επιβάρυνση του περιβάλλοντος, έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιούμε φυσικής προέλευσης διαλύτες με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (π.χ. δεν χρησιμοποιούμε παράγωγα πετρελαίου), ενώ τα κατάλοιπα από τις επεξεργασίες μετατρέπονται σε βιολογικό λίπασμα το οποίο ‘επιστρέφει’ στο έδαφος, έτσι ώστε πραγματικά να αξιοποιείται κάθε μέρος του βοτάνου και να υπάρχει μηδενική επιβάρυνση στο περιβάλλον.”

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ, R&D Extractions Chemist, KORRES

Molecular Lab | Εργαστήριο Μοριακής Έρευνας

Πρωτογενής έρευνα. Βιολογική δράση σε κυτταρικό επίπεδο. “Μεταμόρφωση” του δέρματος με πολύτιμα δραστικά.

“Το εργαστήριο αυτό κατευθύνεται από τα αποτελέσματα της συνεχόμενης πρωτογενούς έρευνας στα φυτά. Αναπτύσσουμε στρατηγικές συνεργασίες με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ένα δίκτυο επιστημονικών συνεργατών από Ελληνικά και Ευρωπαϊκά κέντρα ερευνών, ιδρύματα και πανεπιστήμια. Μέσω αυτού του δικτύου και της ολοκληρωμένης έρευνας, βελτιώνουμε την κατανόησή μας και εμβαθύνουμε στη μελέτη των φυτικών δραστικών σε κυτταρικό επίπεδο. Κάθε φυτό έχει μία πολύπλοκη και ισχυρή δομή η οποία μπορεί να αποτελείται από περισσότερες από 1,000 διαφορετικές ουσίες. Η απομόνωση και ταυτοποίηση ενεργών μορίων ενός φυτού είναι σημαντική για την αποκάλυψη των μοναδικών βιολογικών μηχανισμών και ιδιοτήτων του φυτού. Στόχος μας είναι η συνεχής μελέτη της δύναμης της φύσης και η ορθή χρήση των θησαυρών της, για μία υγιή, δυνατή επιδερμίδα.”

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ, Senior R&D Formulator, KORRES

Formulation Lab | Εργαστήριο Ανάπτυξης

Women Power στην έρευνα. Γυναίκες επιστήμονες συνθέτουν την ομάδα R&D. Παγκόσμιας κλάσης εξειδίκευση στα αποτελεσματικά φυσικά συστατικά.

“Η ανάπτυξη με φυσικά συστατικά είναι πλέον δεύτερη φύση μας. Ξεκινήσαμε 25 χρόνια πριν, όταν το φυσικό καλλυντικό δεν ήταν καν ακόμα τάση. Ήταν εξαιρετική πρόκληση για τους προμηθευτές να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Πιέζαμε για πιο φυσική κατεύθυνση σε όλα, αποκλείοντας αρκετά ευρέως χρησιμοποιούμενα συστατικά, κάτι το οποίο εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο πρακτικά έως και δυσνόητο. Σήμερα η λίστα συστατικών που αποκλείουμε από τις φόρμουλές μας, ανανεώνεται συνεχώς και αριθμεί πάνω από 1,500 συστατικά. Το εργαστήριο ανάπτυξης – μία ομάδα γυναικών επιστημόνων – εστιάζει στην ανάπτυξη φυσικών καλλυντικών που είναι ασφαλή και κλινικά αποτελεσματικά. Πραγματοποιούνται περισσότεροι από 500 έλεγχοι μετρήσεων σταθερότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για κάθε προϊόν! Φυσικά εκχυλίσματα, λάδια, βούτυρα και κεριά είναι στον πυρήνα της κάθε φόρμουλας, φτάνοντας έως και το 100% σε φυσική περιεκτικότητα. Η κλινική αποτελεσματικότητα είναι απόλυτη προτεραιότητα, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η υφή, η αίσθηση, η μυρωδιά του προϊόντος. Κανένας συμβιβασμός σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και μόνο αληθινές υποσχέσεις!”

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΙΜΟΥ, Head of R&D Formulation, KORRES

Design Lab | Εργαστήριο Σχεδιασμού

Εμβληματικό, Ελληνικό, Ευγενικό. Σχεδιασμός sustainable λύσεων από την προϊοντική συσκευασία έως τα υλικά προβολής.

“Design is always problem making first and problem solving later. Το εργαστήριο σχεδιασμού αποτελείται από γραφίστες, art directors, αρχιτέκτονες, βιομηχανικούς σχεδιαστές, εικονογράφους, φωτογράφους, σκηνοθέτες, καλλιτέχνες. Καθένας θέτει τις πιο στοχευμένες ερωτήσεις, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με τις πιο κατάλληλες δημιουργικές λύσεις. Όπως έχει πει και ο διάσημος γραφίστας Paul Rand, το design είναι τόσο απλό, που το κάνει πολύπλοκο. Η αισθητική είναι ένα σημαντικό και χαρακτηριστικό στοιχείο του σχεδιασμού. Δεν σχεδιάζουμε μόνο όμορφα πράγματα, εστιάζουμε στην κομψότητα της λύσης, στην ισορροπία μεταξύ φόρμας και λειτουργικότητας, κάτι που αντανακλάται σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού. Η αισθητική και η κομψότητα είναι βασικές λειτουργίες κάθε αντικειμένου, σχεδιασμού και προϊόντος. Στόχος του σχεδιασμού είναι να προσφέρει ευχαρίστηση, μία όμορφη εμπειρία.”

ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ, Head Art Director, KORRES

Recycle Lab | Εργαστήριο Ανακύκλωσης

Μία δεύτερη ευκαιρία για το πλαστικό, το χαρτί, το γυαλί. Η δική μας Μονάδα Ανακύκλωσης.

“Μία μονάδα ανακύκλωσης που δίνει δεύτερη ευκαιρία σε πλαστικό, χαρτί και γυαλί. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης συλλέγουμε άδειες συσκευασίες καλλυντικών και τις μετατρέπουμε ξανά σε πρώτη ύλη ή σε art αντικείμενα που επιστρέφουν στα χέρια όσων ανακυκλώνουν. Ένα εργαστήριο ανακύκλωσης με γραμμές διαλογής, ταξινόμησης, πλύσης, επεξεργασίας και διαμόρφωσης του υλικού σε δικά μας καλούπια. Ένα εργαστήριο βιωσιμότητας, ένα μονοπάτι για έναν καθαρότερο πλανήτη, η επιλογή του να συνυπάρχεις αρμονικά με τη φύση.”

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΗ, Head of Sustainability, KORRES