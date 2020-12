Αλβανία: Κλιμακώνονται οι ταραχές και τα επεισόδια μετά τη δολοφονία του 25χρονου

Η παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών της Αλβανίας Σάντερ Λέσιαϊ δεν κατέστη ικανή να κατευνάσει την όλο και κλιμακούμενη οργή της αλβανικής κοινωνίας για την εν ψυχρώ δολοφονία του 25χρονου Κλοντιάν Ράσια. Ο νεαρός παραβίασε την απαγόρευση κυκλοφορίας που ισχύει στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό του κορονοϊού. Απομακρύνθηκε λίγα μέτρα από το σπίτι του για να αγοράσει τσιγάρα. Η αλβανική αστυνομία, η οποία έχει και στο παρελθόν επικριθεί για υπέρμετρη χρήσης βίας κατά πολιτών, τον πυροβόλησε πισώπλατα. Πέθανε ακαριαία, ενώ κρατούσε τα κλειδιά στο χέρι, στο κατώφλι της εισόδου της πολυκατοικίας του.

Ο Έντι Ράμα “θυσίασε” τον υπουργό του, ο οποίος και στο παρελθόν έχει βρεθεί στο επίκεντρο διαμαρτυριών, όταν με εντολή του κατεδαφίστηκε το Εθνικό Θέατρο των Τιράνων. Αντί, όμως, με τον πολιτικό αυτό ελιγμό να καταπνίξει τις αντιδράσεις, οι οποίες έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας, αυτές γιγαντώνονται. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι ότι οι μαζικές διαδηλώσεις επεκτείνονται από τα Τίρανα σε όλες σχεδόν τις πόλεις της χώρας, με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτών που απαιτούν δικαιοσύνη για το θάνατο του 25χρόνου άνδρα.

Η κατάσταση στη γειτονική χώρα θυμίζει «ημέρες Γρηγορόπουλου» στην Ελλάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι η κάθε χώρα έχει τους δικούς της νεκρούς, ο θάνατος των οποίων λειτουργεί ως σπινθήρας κοινωνικών εξεγέρσεων. Έτσι και στην Αλβανία, όπου εδώ και κάποια 24ωρα έχουμε φαινόμενα ευθείας αντιπαράθεσης πολιτών και κράτους. Ζημιές προκλήθηκαν στο κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές έκαψαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης και κατέστρεψαν στολισμούς για την υποδοχή του Νέου Έτους. Έχουν ήδη τραυματιστεί δεκάδες πολίτες, αστυνομικοί και δημοσιογράφοι.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός μοιάζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της οργής του κόσμου. Αλβανοί πολίτες κραύγαζαν συνθήματα εναντίον του πρωθυπουργού Ράμα, όπως «Ραμα φύγε» και «είμαι ο Κλόντιαν». Αν και ο Ράμα αποδέχθηκε την παραίτηση του υπουργού του και καταδίκασε την ενέργεια του αστυνομικού να πυροβολήσει τον Κλόντιαν Ράσια, υπερασπίστηκε το έργο της αστυνομίας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι επιχείρησε να κεφαλαιοποιήσει την κατάσταση και να πολώσει περαιτέρω το ήδη εύθραυστο πολιτικό κλίμα της χώρας. Και αυτό, καθώς, έδειξε ως υπεύθυνους για τις διαδηλώσεις τον πρόεδρο της χώρας Ιλίρ Μέτα και την αντιπολίτευση. Οι μαζικές αντιδράσεις, όσο περνάνε οι ημέρες, φαίνεται να υπερβαίνουν την αναίτια δολοφονία του νεαρού άνδρα.

Πλέον, ο κόσμος που κατακλύζει τους δρόμους δεν διαμαρτύρεται μονάχα για την αστυνομική βία. Η ισότητα, η οικονομική ανασφάλεια, το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα έχουν εμποτίσει με έλλειψη ανοχής και θυμό την πλειονότητα της αλβανικής κοινωνίας. Στη δημόσια σφαίρα έχει επανέλθει η παγιωμένη δυσαρέσκεια των πολιτών για τις κακές συνθήκες διαβίωσης τους. Ακόμα και σήμερα πολλοί από αυτούς εξαναγκάζονται στην οικονομική μετανάστευση. Η πρόσφατη εκστρατεία εκφοβισμού της κυβέρνησης Ράμα εναντίον δημοσιογράφων και ΜΜΕ έχει επίσης οξύνει το κλίμα.

Αν δεν υποχωρήσει η οργή, δεν αποκλείεται η κυβέρνηση του Ράμα να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι οι βουλευτικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου 2021. Δεν χωράει αμφιβολία ότι η αντιπολίτευση θα επιδιώξει να εκμεταλλευθεί το γεγονός, ενώ ο πρωθυπουργός ίσως καταφερθεί με μεγαλύτερο μένος προς την μερίδα της κοινωνίας που στρέφεται εναντίον του. Ήδη η κυβέρνηση ανέπτυξε θωρακισμένα οχήματα, κανόνια νερού καθώς και μεγάλη αστυνομική δύναμη για την αντιμετώπιση των νέων μαζικών διαδηλώσεων. Χθες, αστυνομικές δυνάμεις παρατάχθηκαν στην περιοχή γύρω από το πρωθυπουργικό γραφείο, για να αποτρέψουν την είσοδο των οργισμένων διαδηλωτών. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν η τωρινή κατάσταση προκαλέσει νέα τραύματα σε μία ήδη πληγωμένη κοινωνία. Και όλα αυτά στο όνομα ενός παιδιού που πλήρωσε με την ζωή του μία παράβαση, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του.

LIVE: Protesters in #Tirana demand the resignation of the Minister of Interior, Sander Lleshaj, after the murder of Klodian Rasha, 25, by a police officer. #Albania #PoliceBrutality #drejtesiperklodianin pic.twitter.com/VB3C4g8KAO

I call on law enforcement agencies and other state authorities to respond immediately to the need of the whole society for justice, through a fast, complete, independent, objective and transparent investigation into the serious event of the murder of the citizen Klodian Rasha. pic.twitter.com/NYv7AfY9ia

— Ilir Meta (@ilirmetazyrtar) December 9, 2020