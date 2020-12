Αρκετοί άνθρωποι φέρεται να τραυματίστηκαν σοβαρά το πρωί της Παρασκευής, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους στο Χάκνει στο Ανατολικό Λονδίνο.

Σύμφωνα με την Daily Mail υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των ασθενοφόρων και των πυροσβεστών, βρίσκονται στο σημείο στην περιοχή Stamford Hill.

A car has reportedly ploughed into pedestrians in the Stamford Hill area of Hackney, East London, leaving several injured.https://t.co/b5ZJARVmt5 pic.twitter.com/TdABmmiieb

Μέχρι στιγμής η Scotland Yard δεν το αντιμετωπίζει την επίθεση ως τρομοκρατική.

Ένας εκπρόσωπός της Μητροπολιτικής αστυνομίας είπε: «Ένα αυτοκίνητο φέρεται να έχει κατέληξε στο πεζοδρόμιο χτυπώντας αρκετούς πεζούς. Περιμένουμε ενημέρωση για τυχόν τραυματίες. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, αυτό το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό».

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, όταν το αυτοκίνητο φάνηκε να φεύγει από τον δρόμο και να καταλήγει πάνω σε έναν φράχτη.

#Hackney

BREAKING: A number of pedestrians have been injured after a car mounted the pavement and collided into them on #StamfordHill, N16.

Their conditions are currently unknown.

Met Police say at this early stage the incident is not being treated as terror-related.

1/2 pic.twitter.com/CWOv6uHieS

— London 999 Feed (@999London) December 11, 2020