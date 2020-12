Ανώτερος παλαιστίνιος αξιωματούχος καταδίκασε χθες Πέμπτη τη συμφωνία εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων που έκλεισαν το βασίλειο του Μαρόκου με το Ισραήλ, τονίζοντας ότι είναι «απαράδεκτη» και «επιζήμια για την παλαιστινιακή υπόθεση».

«Απαράδεκτες συμφωνίες»

«Η εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ θα πλήξει την παλαιστινιακή υπόθεση», προεξόφλησε ο Ναμπίλ Σάατ, σύμβουλος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, του Μαχμούντ Αμπάς, αρμόδιος για τις διεθνείς σχέσεις, σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Η παλαιστινιακή ηγεσία θα απορρίπτει πάντοτε τέτοιες «απαράδεκτες συμφωνίες», πρόσθεσε.

Το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το οποίο κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, καταδίκασε επίσης τη συμφωνία εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων.

«Πρόκειται για πολιτικό αμάρτημα που δεν υπηρετεί την παλαιστινιακή υπόθεση και ενθαρρύνει την κατοχή (σ.σ. όρος με τον οποίο παλαιστίνιοι αξιωματούχοι αναφέρονται πάγια στο Ισραήλ) να συνεχίσει να αρνείται τα δικαιώματα του λαού μας», υπογράμμισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του κινήματος Χάζεμ Κασέμ.

«Πισώπλατη μαχαιριά»

Ο πρόεδρος Αμπάς, στον οποίο ο μονάρχης του Μαρόκου, ο Μοχάμεντ Στ΄, είπε χθες ότι η Ραμπάτ δεν θα αποκηρύξει «ποτέ τον ρόλο της στην υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού», δεν έχει εκφραστεί ως τώρα.

Η παλαιστινιακή ηγεσία χαρακτήρισε προηγούμενες συμφωνίες αραβικών κυβερνήσεων με το Ισραήλ για την εξομάλυνση των σχέσεών τους «πισώπλατη μαχαιριά».

Χαιρετίζει το Μπαχρέιν

Νωρίτερα, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ισα Αλ Χαλίφα εξήρε την απόφαση του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’ του Μαρόκου να συνάψει διπλωματικές σχέσεις και επίσημες διασυνδέσεις με το Ισραήλ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων BNA.

Στη δήλωσή του, ο βασιλιάς χαιρετίζει επίσης την αναγνώριση από τις ΗΠΑ της κυριαρχίας του Μαρόκου επί της περιοχής της Δυτικής Σαχάρας.

Αντάλλαγμα… η Δυτική Σαχάρα

Το Ισραήλ και το Μαρόκο αποφάσισαν την εξομάλυνση των σχέσεών τους σε μια συμφωνία που επιτεύχθηκε με την αρωγή των ΗΠΑ, σε συνέχεια αντίστοιχων πρόσφατων συμφωνιών του Ισραήλ με τρεις άλλες αραβικές χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Σουδάν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με tweet του την ισραηλινο-μαροκινή συμφωνία, προσθέτοντας πως ο ίδιος υπέγραψε διακήρυξη αναγνώρισης της μαροκινής κυριαρχίας στη Δυτική Σαχάρα.

Morocco recognized the United States in 1777. It is thus fitting we recognize their sovereignty over the Western Sahara. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco’s serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Η συμφωνία επισφραγίστηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε χθες ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ με τον βασιλιά του Μαρόκου Μοχάμεντ ΣΤ’, γνωστοποίησε ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος.

