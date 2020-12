Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η εκλεγμένη αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις χαρακτηρίζονται σήμερα «προσωπικότητες της χρονιάς» από το περιοδικό Time.

Ο 78χρονος βετεράνος της αμερικανικής πολιτικής θα ορκιστεί ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου. Δίπλα του θα έχει την Κάμαλα Χάρις που θα γίνει η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME’s 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

Τη απόφαση του TIME για το «Πρόσωπο της Χρονιάς» ανακοίνωσε ο Boss, Μπρους Σπρίνγκστινγκ.

Watch: Bruce Springsteen announces the 2020 TIME Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/Op4haO8MSz pic.twitter.com/yrbcTew0Tx — TIME (@TIME) December 11, 2020

Οι υπόλοιπες τρεις υποψηφιότητες για «Πρόσωπο της Χρονιάς» ήταν αυτή του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αυτή του κινήματος εναντίον των φυλετικών διακρίσεων και των ανισοτήτων που πυροδότησε ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ στα τέλη Μαΐου στη Μινεάπολη και αυτή του Δρ. Άνυονι Φάουτσι μαζί με στελέχη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που εκτίθενται περισσότερο στην πανδημία του νέου κορονοϊού.

Το TIME επέλεξε τον Άντονι Φάουτσι και την Ασά Τραορέ, ακτιβίτρια κατά του ρατσισμού που η γαλλική αστυνομία σκότωσε τον αδερφό της ως «Φύλακες της Χρονιάς»…

Dr. Anthony Fauci is TIME’s 2020 Guardian of the Year #TIMEPOY https://t.co/4rkVwyhYCO pic.twitter.com/V0bxaRjO9b — TIME (@TIME) December 11, 2020

Assa Traoré and racial-justice organizers are TIME’s 2020 Guardians of the Year https://t.co/5OFcHqlzR2 pic.twitter.com/xyidngMWia — TIME (@TIME) December 11, 2020

