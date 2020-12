Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων δήλωσε την Παρασκευή ότι εργάζεται για να εκδώσει άμεσα άδεια έκτακτης ανάγκης για το εμβόλιο COVID-19 της Pfizer, με το πράσινο φως να ανάβει πιθανώς το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα) σύμφωνα με τους New York Times.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Φαρμάκων (FDA) είναι πιθανό να εγκρίνει το εμβόλιο μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα, επικαλούμενη άτομα που έχουν γνώση του προγραμματισμού της υπηρεσίας.

Η ταχεία έγκριση του εμβολίου αναμένεται, αφού η ανεξάρτητη επιτροπή συμβούλων του FDA τάχθηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της έγκρισης της κατεπείγουσας χρήσης του εμβολίου της Pfizer, κάνοντας ακόμη ένα βήμα στον δρόμο προς την έναρξη του εμβολιασμού σε μια χώρα όπου η COVID-19 έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 285.000 ανθρώπους επί συνόλου 15 και πλέον εκατομμυρίων οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2 ως αυτό το στάδιο.

Η επερχόμενη απόφαση θα αποτελέσει το πρώτο στάδιο για τους Αμερικανούς που θα εμβολιαστούν τις επόμενες ημέρες, με τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας να έχουν προτεραιότητα. «20 εκατομμύρια Αμερικανοί θα εμβολιαστούν εντός των ερχόμενων εβδομάδων» δήλωσε με tweet του ο αμερικανός υπουργός Υγείας, Άλεξ Αζάρ.

BREAKING: The @US_FDA has informed Pfizer that it will rapidly work toward finalization and issuance of an emergency use authorization. https://t.co/wZqxLJGqwc

— Secretary Alex Azar (@SecAzar) December 11, 2020