Αυτοκινητιστής χτύπησε το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα) πολλούς ανθρώπους σε συνοικία του Μανχάταν όπου βρισκόταν σε εξέλιξη διαδήλωση του κινήματος Black Lives Matter («Οι ζωές των μαύρων μετράνε»), ανέφερε η αστυνομία της Νέας Υόρκης και μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν επρόκειτο για ατύχημα ή εσκεμμένη ενέργεια.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της αμερικανικής μητρόπολης, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης (NYPD). Ο οδηγός συνελήφθη επιτόπου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε ότι δεν έμοιαζε να κινδυνεύει η ζωή κάποιου από τους τραυματίες.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν περί τις 16:00 (23:00 ώρα Ελλάδας) σε διασταύρωση στην καρδιά του Μανχάταν και προκάλεσαν την επέμβαση υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων της πυροσβεστικής και υπηρεσιών ασθενοφόρων, κατέγραψαν κάμερες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων.

A car has ploughed into a BLM protest in Manhattan, New York pic.twitter.com/NMe8OkoXg0

— Jake Hepple (@JakeHepple1) December 11, 2020