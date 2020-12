Στο πλευρό του καλού του φίλου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στέκεται μέχρι τέλους ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε περίπου ένα μήνα θα παραδώσει την εξουσία των ΗΠΑ στον Τζο Μπαίντεν.

Συγκεκριμένα, περίπου 24 ώρες μετά την έγκριση του νομοσχεδίου για τον αμυντικό προϋπολογισμό, τον οποίο υπερψήφισε η Γερουσία, ο απερχόμενος αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε την πεποίθησή του να ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για κυρώσεις στην Τουρκία για τους S-400.

Μέσα από το αγαπημένο του Twitter, ο Τραμπ, εξέφρασε την πεποίθηση πως η Κίνα θα βγει κερδισμένη από το νέο νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ. Παράλληλα, εξήγησε πως γι’ αυτόν τον λόγο θα ασκήσει βέτο.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!

