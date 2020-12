Αφρική: Πέθανε σε ηλικία 52 ετών ο πρωθυπουργός του μικρού αφρικανικού βασιλείου Εσουατίνι

Ο πρωθυπουργός του μικρού αφρικανικού βασιλείου Εσουατίνι πέθανε χθες Κυριακή σε νοτιοαφρικάνικο νοσοκομείο, ανακοίνωσε το βράδυ η κυβέρνηση της άλλοτε Σουαζιλάνδης, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια.

Ο Αμπρόζ Ντλαμίνι, πρωθυπουργός στην τελευταία απόλυτη μοναρχία της ηπείρου, ήταν 52 ετών.

«Η αυτού μεγαλειότης μου ανέθεσε να ενημερώσω το έθνος για τον λυπηρό και πρόωρο θάνατο της αυτού εξοχότητος» του πρωθυπουργού «το απόγευμα, ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θέμπα Μασούκου στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Their Majesties announce the sad passing of His Excellency the Prime Minister Ambrose Mandvulo Dlamini. pic.twitter.com/6alMuSN8oo

