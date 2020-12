Νεκρός εντοπίστηκε, όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο ένοπλος που κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του στο Ντομόν της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ νεκρή βρέθηκε και η εν διαστάσει σύζυγός του, που βρισκόταν όμηρος στα χέρια του.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ, ο δράστης φέρεται να σκότωσε την γυναίκα και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Πέμπτης ο ένοπλος άνδρας πήρε όμηρο την εν διαστάσει σύζυγό του, αφού νωρίτερα είχε πυροβολήσει δύο ανθρώπους.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και ένας εκ των δύο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING: Hostage situation in #Paris – Media in #France reports atleast 2 are injured. According to initial info, a husband has taken his wife as hostage, special forces are at the scene. pic.twitter.com/p5w1vuqIzF

