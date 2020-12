Αργά περιμένουν οι επαγγελματίες του τουρισμού ότι θα έρθει η ανάκαμψη του κλάδου τους, σύμφωνα με έρευνα της MRB που παρουσιάστηκε στο χθεσινό συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και της Marketing Greece, αφιερωμένο στην επικοινωνία του τουρισμού στη νέα μετά-Covid εποχή.

Τα μέλη του ΣΕΤΕ εμφανίζονται σχετικά απαισιόδοξα για τον ρυθμό ανάκαμψης του ελληνικού και διεθνούς τουρισμού και εκτιμούν ότι χρειάζεται χρόνος για να καλυφθεί το κενό.

Αναλυτικότερα λοιπόν το 60% των συμμετεχόντων στην έρευνα εκτιμά ότι η αγορά θα ανακάμψει πλήρως μετά το 2023 ενώ το 32% είναι πιο αισιόδοξο και βλέπει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί από το 2022.

Επιπλέον για το 2021, το 55% των ερωτώμενων εκτιμούν ότι ο τζίρος της αγοράς θα αυξηθεί σε σύγκριση με το 2020 και θα ξεπεράσει το 50% του 2019 αλλά δεν θα προσεγγίσει αυτά τα επίπεδα ενώ το 33% πιστεύει ότι ο τζίρος του 2021 θα είναι κάτω από το 50% του 2019.

Ο πρόεδρος της MRB Γιώργος Μαύρος, παρουσιάζοντας την έρευνα, απέδωσε πάντως τα συγκεκριμένα ευρήματα περισσότερο στον φόβο παρά στην πραγματική γνώση της κατάστασης και πρότεινε την περαιτέρω μελέτη της σημερινής πραγματικότητας με τη συνδρομή ειδικών προκειμένου να βοηθηθεί ο κλάδος.

Τα ευρήματα του ΣΕΤΕ συνάδουν με αυτά το Διεθνούς Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ (UNWTO), σύμφωνα με τον οποίο, οι διεθνείς αφίξεις τουριστών μειώθηκαν κατά 72% τους πρώτους 10 μήνες του 2020, ωθώντας τον παγκόσμιο τουρισμό σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από το 1990.

Οι παγκόσμιοι προορισμοί υποδέχθηκαν 900 εκατομμύρια λιγότερους διεθνείς τουρίστες από ό, τι την ίδια περίοδο το 2019, κάτι που μεταφράζεται σε απώλεια 935 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον τομέα. Πρόκειται για απώλειες 10 φορές μεγαλύτερες από ό,τι στην οικονομική κρίση του 2009.

Governments must #RestartTourism working as one, with harmonized protocols and strong actions, putting people first.

Despite a strong rebound by the end of 2021, the return to 2019 levels in terms of int’l arrivals would take 2½ to 4 years.

🔗https://t.co/CIqvRxYRcp pic.twitter.com/QRdvZZXuzX

— World Tourism Organization (@UNWTO) December 18, 2020