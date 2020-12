Τα σκυλιά χρέους που δεν… “γάβγισαν” – B. Eichengreen

Barry Eichengreen

BERKELEY – Τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο COVID-19 μολύνει την παγκόσμια οικονομία, πολλοί παρατηρητές φοβούνται ότι οι αναδυόμενες αγορές και οι αναπτυσσόμενες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο, οικονομικά και με άλλο τρόπο. Οικονομικά, βασίστηκαν στις εξαγωγές εμπορευμάτων, τα εμβάσματα και τον τουρισμό, όλα τα οποία έπεσαν από την πανδημία. Υπήρχε κάθε λόγος να περιμένουμε ένα τσουνάμι οικονομικών κρίσεων και χρεοκοπίας.

Το τσουνάμι δεν έφτασε ποτέ. Μόνο έξι χώρες – Αργεντινή, Ισημερινός, Μπελίζ, Λίβανος, Σουρινάμ και Ζάμπια – αθέτησαν το δημόσιο χρέος τους, και μόνο οι δύο πρώτες αναδιάρθρωσαν τα χρέη τους.

Αλλά όπως το σκυλί του Σέρλοκ Χολμς που δεν γαβγίζει, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε αν θα καθησυχαστούν ή θα ανησυχούν από τη σιωπή. Είναι σίγουρο ότι ο αντίκτυπος του COVID-19 στις αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικά στην Αφρική, ήταν λιγότερο από οτι φοβόμαστε. Οι νέοι πληθυσμοί τους είναι σχετικά ανθεκτικοί στον κοροναϊό. Τα συστήματα υγείας τους, ανταποκρινόμενα σε προηγούμενες επιδημίες, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού. Και η γρήγορη ανάκαμψη της Κίνας αύξησε τη ζήτηση για τις εξαγωγές βασικών προϊόντων τους.

Από οικονομική άποψη επίσης, οι τρέχουσες συνθήκες είναι εκπληκτικά σταθερές. Τον Μάρτιο, όταν ξέσπασε η κρίση, οι αναδυόμενες αγορές αιμορραγούσαν απο κεφάλαιο. Τον Απρίλιο, ωστόσο, οι εκροές μειώθηκαν και οι καθαρές ροές προς τις αναδυόμενες οικονομίες από τότε ήταν θετικές και αυξανόμενες.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί. Οι αποδόσεις των δεκαετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ είναι κάτω του 1% και το δολάριο αναμένεται ευρέως να υποτιμηθεί. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων είναι αρνητικές. Σε αυτό το περιβάλλον, ένα ταϊλανδικό κρατικό ομόλογο με απόδοση 1,35% είναι ακαταμάχητο, παρόλο που η Ταϊλάνδη εμφανίζει κλασικά σημάδια οικονομικού προβλήματος: μια οικονομία που εξαρτάται από τον τουρισμό αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 7% φέτος και μια κυβέρνηση που δεν έχει λαϊκή υποστήριξη.

Εάν η παγκόσμια ανάπτυξη ξαναρχίσει το 2021, με τη βοήθεια της διάθεσης εμβολίων και τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Fed για εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να μας ξεπεράσουν. Οι επενδυτές που είναι πεινασμένοι για απόδοση θα συνεχίσουν να επιδεικνύουν όρεξη για τα ομόλογα τους.

Ωστόσο, άλλες χώρες, που έχουν πληγεί περισσότερο από τη μείωση των εσόδων από τις εξαγωγές και την κατάρρευση των εμβασμάτων, θα έχουν υποχρεώσεις να ανταποκριθούν. Το Ινστιτούτο Διεθνών Χρηματοοικονομικών εκτιμά ότι σχεδόν 7 τρισεκατομμύρια δολάρια χρέους αναδυόμενων αγορών θα λήξουν το 2021, τριπλασιαζονται αυτό το έτος. Δεν πρόκειται για κρίση που θα υλοποιηθεί σε κάποια απροσδιόριστη μελλοντική ημερομηνία. Το σκυλί θα αρχίσει να κλαίει το επόμενο έτος.

Όπου οι κυβερνήσεις έχουν εκδώσει χρέος στην εγχώρια αγορά, οι κεντρικές τους τράπεζες μπορούν να το αγοράσουν, αλλά μόνο με το κόστος της κατάρρευσης του νομίσματος και του φόβου των ιδιωτών επενδυτών. Επιπλέον, το χρέος του εξωτερικού είναι διπλάσιο από το 2021 σε σύγκριση με αυτό το έτος. Πολλά από αυτά έχουν καταστεί αποτελεσματικά μη πληρωτέα από το οικονομικό σοκ της πανδημίας.

Η G20 ανταποκρίθηκε με μια Πρωτοβουλία Αναστολής Υπηρεσίας Χρέους (DSSI) που επιτρέπει σε 73 χώρες χαμηλού εισοδήματος να αναβάλουν τις πληρωμές για τα χρέη τους από κυβέρνηση σε κυβέρνηση για ενάμιση χρόνο. Ο μοναδικός μεγαλύτερος διμερής πιστωτής, η Κίνα, βρίσκεται τώρα στο πλοίο, μετά από κάποιο αρχικό δισταγμό.

Το DSSI είναι ατελές. Ο περιορισμός της διάρκειας της αναστολής και η αναβολή παρά η συγχώρεση του ενδιαφέροντος είναι λίγο άθλια. Οι χώρες είναι απρόθυμες να υποβάλουν αίτηση λογω φόβου υποβάθμισης απο τους οργανισμούς αξιολόγησης, όπως συνέβη στο Καμερούν. Εξαιρούνται οι χώρες μεσαίου εισοδήματος που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ωστόσο, το κάτι είναι καλύτερο από το τίποτα.

Το πρόβλημα είναι οι ιδιωτικοί πιστωτές να μειώσουν τις απαιτήσεις τους. Τον περασμένο Απρίλιο, η G20 «κάλεσε» τους ιδιώτες πιστωτές να συμφωνήσουν σε συγκρίσιμες παραχωρήσεις. Δεν εκπλήσσει, οι κλήσεις τους πήγαν ανεπιθύμητες. Οι επενδυτές ανησυχούσαν περισσότερο, προβλέψιμα, με τα δικά τους χαρτοφυλάκια από την κατάσταση των χωρών χαμηλού εισοδήματος.

Στη συνέχεια, οι κυβερνήσεις της G20 κατέστησαν σαφές ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να αναβάλουν τις αξιώσεις τους εάν τα χρήματα που απελευθέρωσαν απλώς πήγαιναν να εξοφλήσουν ιδιώτες πιστωτές. Όμως, ο ιδιωτικός τομέας έχει καταστήσει εξίσου σαφές ότι έχει μικρό ενδιαφέρον για παραχωρήσεις. Η ιστορία μας λέει ότι τα ιδιωτικά χρέη αναδιαρθρώνονται μόνο όταν οι πιστωτές πείθονται ότι το μισό ψωμί είναι καλύτερο από κανένα. Και οι επενδυτές εξακολουθούν να ελπίζουν για το πλήρες καρβέλι, με τον επίσημο τομέα να βοηθά να τα τροφοδοτήσει.

Τι άλλο μπορεί να γίνει; Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσε να εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο θα δίνει εντολή στα μέλη του να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία των χωρών χαμηλού εισοδήματος από τους επίμαχους πιστωτές, όπως και να προστατεύει τα ιρακινά περιουσιακά στοιχεία μετά την απομάκρυνση του Saddam Hussein. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα μπορούσε να δώσει σε αυτό το μέτρο ισχύ νόμου. Ή, μετά τις 20 Ιανουαρίου 2021, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα μπορούσε να εκδώσει εκτελεστική εντολή που θα δίνει εντολή στα δικαστήρια να προχωρήσουν ανάλογα, όπως έκανε ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους στην περίπτωση του Ιράκ το 2003.

Υπάρχει πιθανότητα να συμβεί αυτό; Είναι δύσκολο να επιτευχθεί συναίνεση στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ακόμη πιο δύσκολο να διατηρηθεί. Η εισερχόμενη διοίκηση Biden θα έχει περιορισμένο πολιτικό κεφάλαιο, περιορισμένο εύρος ζώνης και πληθώρα άλλων προβλημάτων.

Barry Eichengreen is Professor of Economics at the University of California, Berkeley. His latest book is The Populist Temptation: Economic Grievance and Political Reaction in the Modern Era.

Copyright: Project Syndicate, 2020.

www.project-syndicate.org