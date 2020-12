Μια 108χρονη γυναίκα από το Pembrokeshire της Ουαλίας συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων τρόφιμων των γηροκομείων που έλαβαν το εμβόλιο κατά του κοροναϊού.

Η συνταξιούχος νοσοκόμα ήταν μεταξύ των 37 τροφίμων του κέντρου φροντίδας Awel Twyi στο Llandeilo που εμβολιάστηκε με την πρώτη δόση του εμβολίου των Pfizer-BioNTech την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το BBC, η ίδια ήταν τεσσάρων ετών η επιδημία της ισπανικής γρίπης, το 1916.

