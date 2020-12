Ποιοι είναι οι ομογενείς που δημοσίευσαν τη διαφήμιση στους New York Times 

Εν μέσω της επιβολής των αμερικανικών κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας, εμφανίστηκε μία ολοσέλιδη διαφήμιση στην εφημερίδα New York Times. Πρόκειται για μία παρέμβαση με τίτλο «Η Τουρκία και η Ελλάδα μπορούν και πρέπει να ζήσουν μαζί», την οποία πραγματοποίησαν πέντε επιφανείς ομογενείς επιχειρηματίες.

Τζον Κατσιμίδης

Ο Τζον Κατσιματίδης είναι από τους πλέον αναγνωρίσιμους ομογενείς. Η προσωπική του διαδρομή, άλλωστε, αποτελεί την επιτομή του αμερικανικού ονείρου. Αν και σήμερα το όνομά του φιγουράρει στις λίστες με τους πιο πλούσιους Αμερικανούς και η προσωπική του περιουσία περιλαμβάνει 3,3 δισεκατομμύρια, η αφετηρία του δεν θα μπορούσε να είναι πιο ταπεινή. Γεννήθηκε σε μία από τις λιγότερες προνομιούχες συνοικίες του Χάρλεμ από μία οικογένεια Ελλήνων μεταναστών. Ο πατέρας του ήταν φαροφύλακας στη Νίσυρο.

Τζον Κατσιματίδης

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου αποφάσισε να αναζητήσει μία καλύτερη ζωή στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Το δύσκολο ταξίδι βρίσκει τον Τζον στην αγκαλιά της μητέρας του. Είναι μόλις έξι μηνών και αγνοεί τί του επιφυλάσσει η μοίρα. Η παιδική του ηλικία δεν είναι εύκολη. Ο πατέρας του εργαζόταν ως βοηθός σερβιτόρου. Βασιζόταν στη γενναιοδωρία των πελατών και στα φιλοδωρήματα.

Ο Τζον πριν ακόμα κλείσει τα δέκα του χρόνια, αποφασίζει να συμβάλει στα πενιχρά οικονομικά της οικογένειας, πιάνοντας απογευματινή δουλειά σε ένα μπακάλικο. Είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον για τον ίδιο. Η εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης για να σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός αποτελεί το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι το πρώτο μέλος της οικογένειάς του που θα σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Το γεγονός αυτό γεννά τεράστιες προσδοκίες και περηφάνια στους δικούς του. Ο ίδιος, όμως, διακατέχεται από ένα ζωηρό επιχειρηματικό πνεύμα.

Αυτό θα τον οδηγήσει στην αγορά του πρώτου παντοπωλείου, ενόσω είναι ακόμα φοιτητής. Είναι το ίδιο μαγαζί, στο οποίο ο εργάστηκε ως υπάλληλος παράλληλα με τις σπουδές του. Στο ένα παντοπωλείο προστίθεται και δεύτερο και τρίτο και ο Τζον σταδιακά βρίσκεται επικεφαλής μίας αλυσίδας 50 παντοπωλείων, με την επωνυμία Red Apple Group. Στον όμιλό του δεν αργούν να προστεθούν και άλλες επιχειρήσεις, ενώ διευρύνεται σε διάφορους κλάδους. Στα 64 του χρόνια η περιουσία και η επιρροή του είναι τόσο υπολογίσιμες που είχε κερδίσει τον τίτλο του βασιλιά της Νέας Υόρκης. Τότε είναι που ανακοινώνει το νέο του βήμα: την είσοδό του στην πολιτική. Δηλώνει υποψηφιότητα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Παρ’ ότι δεν εκλέγεται, συνεχίζει να έχει ισχυρή παρουσία στα κοινά. Έχει τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή, ενώ οι δεσμοί του με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα είναι ιδιαίτερα ισχυροί. Ανήκει στον στενό κύκλο του απερχόμενου προέδρου Τραμπ, τον οποίο υποστήριξε και οικονομικά. Λέγεται ότι ήταν από τους λίγους ανθρώπους που απλά μπορούσε να σηκώσει το ακουστικό και να συνδεθεί με τον πρόεδρο. Οι διασυνδέσεις του, όμως, δεν περιορίζονται σε αυτόν. Στο παρελθόν στήριξε την υποψηφιότητα του επίσης Ρεπουμπλικανού Μιτ Ρόμνεϊ, ενώ αποκαλεί φίλο τον Μπιλ Κλίντον. Η κόρη του Άντρεα υπήρξε παντρεμένη με τον Κρίστοφερ Νίξον-Κοξ, εγγονό του Ρίτσαρντ Νίξον.

Αντριου Λιβέρης

Με την σειρά του, ο Άντριου Λιβέρης έχει αφήσει το δικό του στίγμα όχι μόνο στην ομογένεια, αλλά και στον αμερικανικό επιχειρηματικό κόσμο. Έχει συνδέσει το όνομά του με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χημικών στον κόσμο. Υπήρξε διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της επιτυχημένης πολυεθνικής The Dow Chemical Company. Παρά τα λαμπρά επιχειρηματικά του επιτεύγματα και εκείνος έχει ταπεινή καταβολή.

Αντριου Λιβέρης

Ο παππούς του, το όνομα του οποίου κουβαλά με ιδιαίτερη περηφάνια, μετανάστευσε στο Ντάργουιν της Αυστραλίας. Εκεί γεννήθηκε και ο ίδιος, περιγράφοντας την παιδική του ηλικία ως «ελληνική στο σπίτι αγγλοσαξονική έξω από αυτό». Το 1976 σε ηλικία 22 ετών πιάνει δουλειά στα γραφεία της Dow στη Μελβούρνη. Αρχίζει από τον πάτο της εταιρείας, αλλά δεν αργεί να ξεχωρίσει και να ανέβει στην ιεραρχία με εντυπωσιακό ρυθμό. Μεταφέρεται στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών και το 2004 εκλέγεται διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Η κίνησή του να εξαγοράσει την εταιρεία Rohm and Haas το καλοκαίρι του 2008, έναντι 16,2 δισ. δολαρίων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και προσοδοφόρα. Το 2011 ο Άντριου Λιβέρης διορίστηκε συμπρόεδρος μίας συμβουλευτικής ομάδας την οποία δημιούργησε ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα για τη βελτίωση του τομέα μεταποίησης των ΗΠΑ, ενώ και ο διάδοχος του Ομπάμα, Ντόναλντ Τραμπ, τον έθεσε επικεφαλής του Αμερικανικού Συμβουλίου Μεταποίησης.

Ντένις Μέχιελ

Ντένις Μέχιελ

Ο επιχειρηματίας και επιτυχημένος επενδυτής Ντένις Μέχιελ είχε στο παρελθόν θέσει υποψηφιότητα για την θέση του Αντικυβερνήτη. Θεωρείται ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ταμείου Κυπριοπαίδων, αλλά έχει παίξει και καταλυτικό ρόλο στην ανοικοδόμηση του Αγίου Νικολάου στο Μανχάταν. Είναι, άλλωστε, ο πρόεδρος του Οργανισμού «Οι Φίλοι του Αγίου Νικολάου», ένας μη-κερδοσκοπικός Οργανισμός, ο οποίος έχει ως αποκλειστική ευθύνη την ανοικοδόμηση του Ναού του Αγίου Νικολάου.

Μάικ Ψαρός

Ο Μάικ Ψαρός έχει τη δική του εντυπωσιακή διαδρομή. Κατάγεται από το νησί της Χίου, το οποίο υπεραγαπά και στηρίζει οικονομικά. Είναι συνιδρυτής, συνέταιρος και συν-διευθύνων σύμβουλος της “KPS Capital Partners”, μιας κοινοπραξίας οικογενειακών κεφαλαίων με ενεργητικό της τάξεως των $5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που επενδύει σε διαφόρων ειδών βιομηχανίες. Η KPS Capital Partners απασχολεί δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων.

Μάικ Ψαρός

Στο παρελθόν ανέλαβε και ταμίας του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, στέλεχος στην «Ηγεσία των 100», στο «Ταμείο Πίστεως» (Faith Endowment), στους Αρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την «Ελληνική Πρωτοβουλία», ενώ θεωρείται ευεργέτης και δωρητής της Κοινότητας του Σωτήρος στο Ράι, του Αγίου Νικολάου στο Μανχάταν, καθώς και σε άλλα αμερικανικά ιδρύματα. Με κάθε ευκαιρία καταφέρεται εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν και της επιθετικής του πολιτικής σε βάρος της Ελλάδας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Τζόρτζ Στάμας

Ο Ελληνοαμερικανός Τζορτζ Στάμας είναι ένας εκ των τεσσάρων νέων εταιρικών συνεργατών της διεθνούς νομικής εταιρείας Gibson, Dunn & Crutcher LLP. Έχει θητεύσει σε κάποια από τα ισχυρότερα δικηγορικά γραφεία της Νέας Υόρκης και ειδικεύεται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και σε συναλλαγές εταιρικών τίτλων.

Τζόρτζ Στάμας

Έχει επίσης υπάρξει αντιπρόεδρος στο συμβούλιο της Deutsche Banc Alex Brown, Inc., ιδρυτικό μέλος της FTI Consulting (NYSE), venture partner της New Enterprise Associates και μέλος πολλών συμβουλίων σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η αγάπη του για την Ελλάδα εκφράζεται μέσα από την ίδρυση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative).

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα είδος κινήματος των Ελλήνων της διασποράς που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια από την Αμερική ως την Αυστραλία και το Χονγκ Κονγκ. Επικεντρώνεται στη φιλανθρωπία και στην ενδυνάμωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε κάθε γωνία του πλανήτη.

Ειδήσεις σήμερα

Πανδημία-ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τις 310.000 οι νεκροί



Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν 344 αγόρια που είχαν απαχθεί-Δείτε βίντεοΑλλοδαπή διακινούσε ακατέργαστη κάνναβη στην Κω

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thetimes.gr