Elon Musk: To ενδιαφέρον του δισεκατομμυριούχου για το bitcoin – Η ερώτηση μέσω twitter

Το ενδιαφέρον του για τη δυνατότητα μετατροπής «μεγάλων συναλλαγών», που εγγράφονται στον ισολογισμό της Tesla, σε bitcoin εξέφρασε ο Elon Musk κατά τη διάρκεια συνομιλίας που είχε μέσω twitter με τον Michael Saylor, ένθερμο υποστηρικτή του ψηφιακού νομίσματος.

Σε μια σειρά από tweets, ο Saylor, διευθύνων σύμβουλος της Microstrategy, ενθάρρυνε τον δισεκατομμυριούχο CEO να μετατρέψει κεφάλαια της Tesla από αμερικανικά δολάρια σε bitcoin, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά, ότι μ’ αυτόν τον τρόπο «θα κάνει στους μετόχους της εταιρείας ένα δώρο 100 δισ. δολαρίων».

«Άλλες εταιρείες εισηγμένες στον δείκτη S&P 500 θα ακολουθήσουν το παράδειγμά σου και με τον καιρό τα χρήματα αυτά θα αυξηθούν φτάνοντας στο ένα τρισεκατομμύριο δολάρια», πρόσθεσε με ένα tweet o Saylor.

Η ανταλλαγή των μηνυμάτων έλαβε χώρα αφότου ο Μusk δημοσίευσε μια εικόνα που δείχνει ότι έχει μπει σε πειρασμό με το Bitcoin, η αξία του οποίου έχει τριπλασιαστεί φέτος.

«Είναι δυνατές τόσο μεγάλες συναλλαγές;», διερωτήθηκε με tweet του ο Μusk. Πολλοί άνθρωποι τον διαβεβαίωσαν ότι είναι, ανάμεσά τους και ο Saylor, ο οποίος είπε ότι είχε αγοράσει περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin και προσφέρθηκε να μοιραστεί τη «στρατηγική» του εκτός twitter.

Are such large transactions even possible?

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020