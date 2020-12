Σερβία: Εμβολιάστηκε μπροστά στις κάμερες η πρωθυπουργός της Σερβίας

Η πρωθυπουργός της Σερβίας ‘Ανα Μπρνάμπιτς είναι η πρώτη πολίτης της χώρας που έκανε το εμβόλιο των Pfizer-Biontech κατά της Covid-19. Ο εμβολιασμός της πρωθυπουργού έγινε στο Ινστιτούτο Ιολογίας «Torlak» στο Βελιγράδι, σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Με τον τρόπο αυτό η πρωθυπουργός θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές.

«Ως πρωθυπουργός και επικεφαλής της Επιτροπής αντιμετώπισης της επιδημιολογικής κρίσης αισθάνθηκα την ανάγκη και την υποχρέωση να εμβολιαστώ πρώτη δηλώνοντας έτσι εμπιστοσύνη στο εμβόλιο» ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου η Ανα Μπρνάμπιτς. Αμέσως μετά την πρωθυπουργό της Σερβίας εμβολιάστηκαν επίσης και δύο επιδημιολόγοι, μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας.

Vaccination against the corona virus started in #Serbia 🇷🇸today, and the first vaccine was received by the Prime Minister of Serbia, Ana Brnabić.#COVID19 pic.twitter.com/q9tIJkYNNO

