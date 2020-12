Οι θυσίες που έχουν γίνει όλη τη χρονιά, λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, δεν πρέπει να χαραμιστούν την περίοδο των γιορτών, τονίζει ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του.

«Καθώς το 2020 φτάνει στο τέλος του, μια πανδημία ιστορικών διαστάσεων εμποδίζει πολλούς από εμάς να γιορτάσουμε με τρόπους που θα θέλαμε», λέει στο μήνυμά του ο Τέντρος Άντανομ Γκεμπρεγεσούς.

«Αντί για αυτό, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν σήμερα μεγάλες, σπαραξικάρδιες θυσίες, μένοντας χωριστά, για να μείνουν ασφαλείς. Αλλά κάνοντας αυτό, δίνουν τα πιο πολύτιμα δώρα: τα δώρα της ζωής και της υγείας», συμπληρώνει.

«Σε όλο τον κόσμο, κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης χρονιάς, έχουμε δει επανειλημμένα τις θυσίες τόσων πολλών ανθρώπων, για την προστασία της ζωής και τη διατήρηση της ζωής», επισημαίνει ο επικεφαλής του ΠΟΥ, κάνοντας αναφοράς στους υγειονομικούς και τους άλλους εργαζόμενους της «πρώτης γραμμής».

«Δεν πρέπει να χαραμίσουμε τις θυσίες τους, ούτε εκείνες από τόσες πολλές οικογένειες που, σε αυτές τις γιορτές, θα καθίσουν στο οικογενειακό τραπέζι χωρίς ένα οικείο πρόσωπο», τονίζει.

Στο μήνυμά του ο επικεφαλής του Οργανισμού κάνει αναφορά και στα εμβόλια που φέρνουν την ελπίδα. «Τα εμβόλια προσφέρουν στον κόσμο μια διέξοδο από αυτή την τραγωδία», δηλώνει, αλλά τονίζει ότι θα απαιτηθεί χρόνος προκειμένου να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος.

I wish everyone a safe and restful holiday season. This year by staying apart to stay safe from #COVID19, we can all give the most important gifts of all: the gifts of life and health. #InThisTogetherpic.twitter.com/HlNobGujwg

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 24, 2020