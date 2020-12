Ένα νέο κεφάλαιο, ανοίγει, στις σχέσεις Βρετανίας – ΕΕ, μετά την ιστορική συμφωνία που κατέληξαν οι δύο πλευρές και που ανακοινώθηκε χθες, μόλις μια εβδομάδα πριν την επίσημη έξοδο της πρώτης από το μπλοκ.

Η εμπορική συμφωνία – που εκτείνεται σε 2.000 σελίδες – έχει ένα άνευ προηγουμένου πεδίο εφαρμογής, η οποία περιέχει διατάξεις για θέματα που ποικίλλουν από την πολιτική πυρηνική συνεργασία και τις ενεργειακές διασυνδέσεις έως την αλιεία και την αεροπορία. Οι λεπτομέρειές της αναμένονται να αποκαλυφθούν τις επόμενες μέρες.

«Υπογράψαμε την πρώτη εμπορική συμφωνία που πετυχαίνει η Ευρώπη και η οποία βασίζεται σε μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις. Είναι η μεγαλύτερη διμερής συμφωνία που υπογράφεται από την κάθε πλευρά, που καλύπτει συναλλαγές αξίας 668 δισ. στερλινών το 2019», ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για μια συμφωνία «δίκαιη, ισορροπημένη και σωστή».

It was worth fighting for this deal.

We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.

Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020