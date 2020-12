Ανακούφιση στην Ευρώπη για τη συμφωνία με τη Βρετανία: «Απέδωσε η σθεναρή στάση» δηλώνει ο Μακρόν

«Η ενότητα και η σθεναρή στάση της Ευρώπης απέδωσε», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν χαιρετίζοντας τη σύναψη της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για τις μεταξύ τους σχέσεις στην μετά-Brexit εποχή.

«Η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι απαραίτητη για την προστασία των πολιτών μας, των αλιέων μας, των παραγωγών μας. Θα διασφαλίσουμε ότι αυτό συμβαίνει», προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος με tweet του, υπογραμμίζοντας ότι «η Ευρώπη προχωρά και μπορεί να κοιτάξει το μέλλον, ενωμένη, κυρίαρχη και ισχυρή».

L’unité et la fermeté européennes ont payé. L’accord avec le Royaume-Uni est essentiel pour protéger nos citoyens, nos pêcheurs, nos producteurs. Nous nous assurerons que c’est bien le cas. L’Europe avance et peut regarder vers l’avenir, unie, souveraine et forte.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 24, 2020