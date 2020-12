Μυστήριο καλύπτει το θάνατο πέντε ανθρώπων στο Αρκάνσας με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι και οι πέντε ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Οι τοπικές αρχες έσπευσαν στο σπίτι της φρίκης ύστερα από τηλεφώνημα που δέχθηκαν στις 17:00, τοπική ώρα. Η αστυνομία που βρέθηκε στο σημείο ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ακόμα ώστε να βγει συμπέρασμα σε αυτό το ασύλληπτο μακελειό.

«Μια τραγωδία χτύπησε την περιοχή μας ανήμερα των Χριστουγέννων. Όταν οι δυνάμεις μας βρέθηκαν στο σπίτι, εντόπισαν πέντε σορούς. Πιστεύουμε πως όλοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας», ανέφερε το γραφείο του Σερίφη του Pope County.

#UPDATE: statement from the @PopeCountySO on a Christmas night homicide investigation in Atkins. 5 possible victims, all believed to be family members. More coming up tonight on @KARK4News and @FOX16News. pic.twitter.com/LLTcUXEsSr

— Caitrin Assaf (@caitrinassaf) December 26, 2020