Εντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσεις στη Βουλγαρία οι εικόνες όπου φαίνεται η μεταφορά των εμβολίων για τον κοροναϊό να έγινε με φορτηγό για λουκάνικα.

Τα εμβόλια έφτασαν με ένα παλιό φορτηγό για λουκάνικα στη Φιλιππούπολη και αποθηκεύτηκαν σε ψυγείο του ’60 που έχει κατασκευαστεί στη Σοβιετική Ένωση.

Οι εμβολιασμοί ξεκινούν την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου και στην Βουλγαρία, όπου τα εμβόλια διανεμήθηκαν στα κατά τόπους κέντρα το Σάββατο.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν προκάλεσαν αντιδράσεις, κυρίως διότι στην Φιλιππούπολη για την παραλαβή των εμβολίων βρέθηκαν τόσο ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπόικο Μπορίσοφ, όσο και ο υπουργός Υγείας Κονσταντίν Ανγκέλοφ.

Οι εκπλήξεις για τον Μπορίσοφ συνεχίστηκαν όταν, εισερχόμενος σε ένα από τα κέντρα, ανακάλυψε ότι τα εμβόλια πρόκειται να αποθηκευτούν σε ένα ψυγείο ZIL, κατασκευασμένο την δεκαετία του ’60 στην Σοβιετική Ένωση. Οι επιστήμονες που ήταν παρόντες εξήγησαν στον Μπορίσοφ ότι το ψυγείο λειτουργεί μία χαρά και αφού τα εμβόλια αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες 2 έως 8 βαθμών Κελσίου, εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν άμεσα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

The first batch of Pfizer #COVID vaccines arrived in #Bulgaria. The allocation for Plovdiv region arrived in a sausage truck and will be stored in a Soviet-made ZIL fridge. pic.twitter.com/jaKBX7qs9Y

— Mariya Petkova (@mkpetkova) December 26, 2020