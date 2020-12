Διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος έγινε σήμερα σε χιλιάδες κατοικίες στα βορειοδυτικά της Γαλλίας, καθώς η καταιγίδα Μπέλα σάρωσε την περιοχή, με ριπές ανέμου που είχαν ταχύτητα μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων την ώρα στις ακτές.

Περισσότερες από 6.000 κατοικίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Νορμανδία, όπως και περίπου 4.000 στη Βρετάνη, σύμφωνα με μία ανάρτηση του διανομέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Enedis, στο Twitter.

#StormBella: Areas of the UK are facing severe weather with more than 100 flood warnings in England ⚠️

— Sky News (@SkyNews) December 27, 2020