Φάρσα αποδείχτηκε πως ήταν τηλεφώνημα για βόμβα στο Empire State Buliding που έλαβαν οι αστυνομικές αρχές της Νέας Υόρκης.

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της Νέας Υόρκης στις 11 το πρωί (τοπική ώρα), καθώς υπήρξε απειλή για βόμβα στο Empire State Building.

Scene at the Empire State Building following a bomb threat called in earlier today. Video by @DanielVallsNYC (FNTV https://t.co/KCfJ0kwvkq) pic.twitter.com/0RbIY5N3em

H αστυνομία δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προειδοποιούσε ότι βόμβα θα σκάσει στον ιστορικό ουρανοξύστη στις 12 το μεσημέρι.

Τελικά, από τις πρώτες έρευνες που έγιναν από πυροτεχνουργούς, άνδρες της αστυνομίας της Νέας Υόρκης και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλος, διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει κάποιο ύποπτο αντικείμενο. Έτσι, το τηλεφώνημα αποδείχτηκε πως ήταν φάρσα.

#EmpireState building bomb threat UNFOUNDED

🚨NYPD received call about bomb around 10am today

🚨Building security did a thorough canvass and search of the entire building

🚨NYPD Critical Response Command also conducted search, along with bomb sniffing dogs

— TalkRadio 77 WABC (@77WABCradio) December 27, 2020