Αν κάποιος άκουγε τα προηγούμενα χρόνια τη λέξη «Ακαπούλκο» θα σκεφτόταν μια εντυπωσιακή αμμουδιά, διάσημους σταρ να παραθερίζουν, πολυπληθή πάρτι και ατέλειωτα κοκτέιλ, ωστόσο σήμερα η μαγευτική παραλία του Μεξικού είναι γνωστή για τις δολοφονίες από το ξεκαθάρισμα συμμοριών ναρκωτικών.

Η τοπική αστυνομία έχει συναντήσει μεγάλες δυσκολίες στον έλεγχο της περιοχής, ενώ η πανδημία του κοροναϊού έφερε επιπλέον αρμοδιότητες στις οποίες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν.

Έτσι, η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει στο… παιχνίδι τον στρατό. Πλέον, πάνοπλοι στρατιώτες περιπολούν στις παραλίες της περιοχής, ελέγχοντας αν όσοι βρίσκονται εκεί τηρούν τα μέτρα κατά του κοροναϊού, με τους παραθεριστές να αισθάνονται λίγο άβολα.

VIDEO: 🇲🇽 Soldiers patrol the beaches in #Acapulco, on Mexico’s Pacific coast, to ensure that tourists follow anti-Covid measures pic.twitter.com/lDbCkrllmB

