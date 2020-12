Ενας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι στην Κροατία.

Ένα παιδί σκοτώθηκε από τον σεισμό που σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της Κροατίας, ανακοίνωσε ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.

«Ενημερωθήκαμε πως ένα κοριτσάκι σκοτώθηκε (…) δεν έχουμε πληροφορίες για άλλα θύματα» δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ, κατά την επίσκεψή του στον τόπο της καταστροφής. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί η πόλη Πέτρινια όπου ήταν το επίκεντρο του σεισμού. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Πέτρινια η μισή πόλη κατεδαφίστηκε.

Πλάνα και βίντεο δείχνουν ανθρώπους να ανασύρονται από τα ερείπια κοντά στο επίκεντρο.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.

Το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο N1 μετέδωσε ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Πέτρινια, 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ.

Το N1 μετέδωσε δηλώσεις αξιωματούχου της πόλης ο οποίος είπε πως ένα 12χρονο παιδί στην Πέτρινια σκοτώθηκε, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Μετέδωσε πλάνα που δείχνουν διασώστες να ανασύρουν ζωντανούς έναν άνδρα και ένα παιδί από τα ερείπια ενός κτιρίου.

A man is rescued after a strong 6.4 magnitude earthquake rocked Croatia. Read more: https://t.co/yzukUeVnaN pic.twitter.com/25W4ioTngj

Άλλα πλάνα δείχνουν ένα σπίτι που η στέγη του έχει υποχωρήσει. Η δημοσιογράφος είπε πως δεν γνωρίζει αν βρισκόταν κάποιος άνθρωπος μέσα στο σπίτι.

This young boy was pulled from the rubble after an earthquake in Croatia.

The 6.3 magnitude quake hit Croatia, with reports of one death, «many» injuries and damaged buildings near Zagreb.

Read more on the #earthquake here: https://t.co/9htI7sqnVI pic.twitter.com/6LWHS9Yx1z

— Sky News (@SkyNews) December 29, 2020