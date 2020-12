Μετά το click away έρχεται το click inside – Πώς θα λειτουργεί

INTIME NEWS/ © Intime p.a. Μετά το click away έρχεται το click inside, δηλαδή η «άδεια» στον καταναλωτή να μπαίνει στο κατάστημα, αλλά με ραντεβού. Αυτό είναι το το νέο μοντέλο λειτουργίας του λιανεμπορίου που σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο σχεδιασμός αυτός θα δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να παραλαμβάνει από το ταμείο τα προϊόντα που έχει παραγγείλει είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει τα είδη ένδυσης και υπόδησης, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία της επιστροφής προϊόντων. Ο αριθμός των πελατών μέσα στο κατάστημα θα είναι απολύτως συναφής με τα τα τετραγωνικά του. Επίσης παραμένει, η υποχρέωση του ραντεβού – με αποστολή μηνύματος – για την παραλαβή της παραγγελίας του ενώ ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής επιπλέον προϊόντων από τα ράφια, εφόσον αυτά δεν περιλαμβάνονται στην παραγγελία. Η σκέψη είναι «click away» και «click inside» να λειτουργήσουν παράλληλα.μέχρι να ανοίξει ουσιαστικά το λιανεμπόριο. –

