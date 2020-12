Πακιστάν: Επτά στρατιώτες νεκροί σε επίθεση στην Μπαλουτσιστάν

Επτά πακιστανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση εναντίον σημείου ελέγχου στην ασταθή επαρχία Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, ανακοίνωσε ο στρατός χθες Κυριακή.

Η επίθεση, με τη χρήση εκτοξευτήρων ρουκετών και τουφεκιών, έγινε το βράδυ του Σαββάτου στη μικρή πόλη Χάρναϊ, περίπου 170 χιλιόμετρα ανατολικά από την Κουέτα, την πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλουτσιστάν, που γειτονεύει με το Αφγανιστάν και το Ιράν.

«Κατά τη διάρκεια σφοδρών ανταλλαγών πυρών, έξι θαρραλέοι στρατιώτες έπεσαν μάρτυρες καθώς απωθούσαν τους τρομοκράτες που τους επιτέθηκαν», αναφέρει ανακοινωθέν του πακιστανικού στρατού.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης μέχρι στιγμής.

Αυτονομιστές αντάρτες πολεμούν εδώ και δεκαετίες εναντίον του στρατού στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, όπου δρουν επίσης τζιχαντιστές.

Το Πακιστάν κατηγορεί εδώ και χρόνια την Ινδία ότι υποστηρίζει τους αυτονομιστές. «Το έθνος μας στέκει στο πλευρό των γενναίων στρατιωτών μας οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με επιθέσεις τρομοκρατών που υποστηρίζονται από την Ινδία», έγραψε έτσι στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter μετά την επίθεση ο πακιστανός πρωθυπουργός Ιμράν Χαν.

PM @ImranKhanPTI has expressed sorrow over the martyrdom of 7 FC soldiers in a cowardly terrorist attack on a post in Harnai, Balochistan last night. The PM extended condolences & prayers for the bereaved while reaffirming the nation’s support for the brave security forces. pic.twitter.com/Xhn3KPOxP3

— Prime Minister’s Office, Pakistan (@PakPMO) December 27, 2020