Πέντε άνθρωποι είναι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων, μέχρι στιγμής, από την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την κεντρική Κροατία, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το κροατικό πρακτορείο ειδήσεων, HINA.

Τέσσερα άτομα έχασαν την ζωή τους στην πόλη Γκλίνα, δήλωσε στην εφημερίδα Βέτσερνι Λιστ ο δήμαρχος της πόλης Στιέπαν Κοστάνιεβιτς, ενώ την πόλη Πέτρινια που ήταν και το επίκεντρο του σεισμού έχασε την ζωή της μια δωδεκάχρονη.

Στο νοσοκομείο της πόλης Σίσακ μεταφέρθηκαν από την Πέτρινια 20 τραυματίες. οι δύο με σοβαρά τραύματα.

Πλάνα και βίντεο δείχνουν ανθρώπους να ανασύρονται από τα ερείπια κοντά στο επίκεντρο.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.

Το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο N1 μετέδωσε ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Πέτρινια, 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ.

Το N1 μετέδωσε δηλώσεις αξιωματούχου της πόλης ο οποίος είπε πως ένα 12χρονο παιδί στην Πέτρινια σκοτώθηκε, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Μετέδωσε πλάνα που δείχνουν διασώστες να ανασύρουν ζωντανούς έναν άνδρα και ένα παιδί από τα ερείπια ενός κτιρίου.

A man is rescued after a strong 6.4 magnitude earthquake rocked Croatia. Read more: https://t.co/yzukUeVnaN pic.twitter.com/25W4ioTngj

Άλλα πλάνα δείχνουν ένα σπίτι που η στέγη του έχει υποχωρήσει. Η δημοσιογράφος είπε πως δεν γνωρίζει αν βρισκόταν κάποιος άνθρωπος μέσα στο σπίτι.

This young boy was pulled from the rubble after an earthquake in Croatia.

The 6.3 magnitude quake hit Croatia, with reports of one death, «many» injuries and damaged buildings near Zagreb.

Read more on the #earthquake here: https://t.co/9htI7sqnVI pic.twitter.com/6LWHS9Yx1z

— Sky News (@SkyNews) December 29, 2020