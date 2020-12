Νέα επίθεση κατά των ηγετικών στελεχών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος εξαπέλυσε ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με ένα γεμάτο fake news παραλήρημά του στο Twitter.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τα ηγετικά στελέχη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος «αξιοθρήνητους».

‘Από το Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα και λίγο πριν αναχωρήσει για να περάσει και πάλι την ημέρα του παίζοντας γκολφ, ο πρώην επιχειρηματίας εξέφρασε τον εκνευρισμό του, με αλλεπάλληλες αναρτήσεις.

Ο λόγος της οργής του δεν ήταν άλλος από το ότι το Κογκρέσο παράκαμψε προεδρικό βέτο που έθεσε στον αμυντικό προϋπολογισμό, για πρώτη φορά αφότου ανέλαβε το αξίωμά του.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων τάχθηκε με μεγάλη πλειοψηφία (322-87) χθες Δευτέρα υπέρ της απόρριψης του βέτο που άσκησε ο Τραμπ στο σχέδιο νόμου που προβλέπει αμυντικές δαπάνες ύψους 740,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κατά του προέδρου στράφηκαν περίπου 100 Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές. Η Γερουσία, που είχε εγκρίνει με συντριπτική πλειοψηφία τον αμυντικό προϋπολογισμό, ενδέχεται να ακολουθήσει το παράδειγμα της Βουλής. Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας Μιτς Μακόνελ ανακοίνωσε ότι η νέα ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη.

«Η αδύναμη και κουρασμένη ρεπουμπλικανική ηγεσία θα επιτρέψει να εγκριθεί ο κακός νόμος για την άμυνα» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, επανέλαβε τις θεωρίες συνωμοσίας που επικαλείται για να μην αποδεχτεί την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν. «Η διεύθυνση του Ρεπουμπλικανού Κόμματος επιλέγει τον δρόμο της ελάχιστης αντίστασης. Οι ηγέτες μας (όχι εγώ, ασφαλώς!) είναι αξιοθρήνητοι. Το μόνο πράγμα που ξέρουν να κάνουν είναι να χάνουν», πρόσθεσε.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, που παραμένει πολύ δημοφιλής στους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, συνόδευσε τις αναρτήσεις του με μια καθόλου συγκαλυμμένη απειλή προς τους εκλεγμένους εκπροσώπους του κόμματός του. «Υστερόγραφο. Εξέλεξα πολλούς γερουσιαστές και έλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Νομίζω ότι το ξέχασαν!».

