Ο πυρηνικός σταθμός του Κρσκό της Σλοβενίας έκλεισε μετά τον φονικό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ στην Κροατία, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Ο ΔΟΑΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενημερώθηκε από τη Σλοβενική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας (SNSA) ότι ο πυρηνικός σταθμός Krško έκλεισε αυτόματα και βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση μετά τον σεισμό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην πόλη Πέτρινια της Κροατίας.

Η εθνική ρυθμιστική αρχή ενημέρωσε επίσης τον ΔΟΑΕ ότι δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και πως συνεχίζονται οι προληπτικοί έλεγχοι συστημάτων και εξοπλισμού στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας.

Ο πυρηνικός σταθμός του Κρσκό βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Ο ΔΟΑΕ παραμένει σε επαφή με τους ομολόγους του στη Σλοβενία.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω το προληπτικό κλείσιμο», δήλωσε η εκπρόσωπος Ida Novak Jerele στο Γαλλικό Πρακτορείο, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σλοβενίας και τόσο μακριά όσο η αυστριακή πρωτεύουσα Βιέννη.

