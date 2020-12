Συρία: Τουλάχιστον ένας στρατιωτικός νεκρός, άλλοι τρεις τραυματίες στην «ισραηλινή επίθεση» στη Δαμασκό-Δείτε βίντεο

Ένας σύρος στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον θέσης κοντά στη Δαμασκό, μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενη πηγή προσκείμενη στις ένοπλες δυνάμεις. Συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας της Συρίας ενεργοποιήθηκαν και αναχαίτισαν πυραύλους οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ εναντίον στόχων στην επαρχία της Δαμασκού, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

«Σήμερα (Τετάρτη), στη 01:30 (σ.σ. 00:30 ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση, με ομοβροντίες πυραύλων από τη βόρεια Γαλιλαία που είχαν στόχο τις δυνάμεις μας της αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή Νάμπι Χαμπίλ», κοντά στη Δαμασκό, ανέφερε η πηγή.

«Η αντιαεροπορική άμυνά μας εξουδετέρωσε κάποιους από τους πυραύλους», όμως οι υπόλοιποι «έκαναν έναν (στρατιώτη) μάρτυρα και τραυμάτισαν (άλλους) τρεις, ενώ προκάλεσαν υλικές ζημιές», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μια εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ερωτηθείσα σχετικά είπε ότι δεν έχει κανένα σχόλιο να κάνει για τις πληροφορίες που μετέδωσε το SANA.

