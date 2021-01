Η καταλανική αστυνομία έβαλε σήμερα τέλος σε παράνομο ρέιβ πάρτι, που διεξαγόταν με τη συμμετοχή περίπου 300 ατόμων για τουλάχιστον 40 ώρες, με αφορμή την Πρωτοχρονιά, σε ένα υπόστεγο κοντά στη Βαρκελώνη, μεσούσης της πανδημίας.

«Θα ασκήσουμε διώξεις στους διοργανωτές και όλους τους συμμετέχοντες», δήλωσε η αστυνομία στο Twitter, επισημαίνοντας πως το πρόστιμο για τους συμμετέχοντες σε αυτό το παράνομο πάρτι στο Λινάρ ντελ Βάλιες, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Βαρκελώνης, θα φθάσει το ανώτερο στα 3000 ευρώ.

«Οι τρεις διοργανωτές συνελήφθησαν. Θα οδηγηθούν ενώπιον του δικαστηρίου τις επόμενες ώρες», συμπλήρωσε η αστυνομία. Για εκείνους, το πρόστιμο ενδέχεται να φθάσει έως τα 600.000 ευρώ», διευκρίνισε.

Rave amid restrictions: 150 people party at illegal event in Llinars del Valles in Barcelona province, Spain pic.twitter.com/PXP7csUYtx

— RT (@RT_com) January 2, 2021