Tη δύναμη της αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού μέσα από το πρόσωπο του Ηλία, ενός εθελοντή από τη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με μήνυμα και στα ελληνικά.

«Η κρίση ήταν σκληρή σε κάποιους Ευρωπαίους – αλλά μπορούμε να βασιστούμε ο ένας στον άλλο» αναφέρει σε ανάρτησή της -στα ελληνικά και τα αγγλικά- η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και προσθέτει: «στη Θεσσαλονίκη ο Ηλίας είναι εθελοντής σε τράπεζα τροφίμων. Με την ομάδα του, μαγειρεύει και συσκευάζει γεύματα για οικογένειες που έχουν ανάγκη».

«Μαζί, θα ξεπεράσουμε αυτήν την πανδημία» καταλήγει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το μήνυμά της συνοδεύεται από βίντεο που δείχνει τους εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη να ετοιμάζουν γεύματα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν μέσα από μηνύματα και βίντεο προβάλλει την αλληλεγγύη που δείχνουν οι Ευρωπαίοι την περίοδο της πανδημίας.

The crisis has been tough on many Europeans – but we can rely on each other.

In Thessaloniki, Elias volunteered with a food bank.

With his team, he cooked and packed meals for families in need.

Together, we will overcome this pandemic. pic.twitter.com/shCNAzP6TX

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 2, 2021