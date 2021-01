Έγινε viral για μια κίνηση που θα έπρεπε να είναι αυτονόητη. Και όμως η Zelene Blancas ήταν μια δασκάλα που έκανε πράξη όλα τα αυτονόητα που έχουμε ξεχάσει.

Η δίγλωσση δασκάλα-σύμβολο του Ελ Πάσο-που έγινε γνωστή σε όλο τον πλανήτη από ένα βίντεο που ανέβασε το 2018- έχασε τη μάχη με τον κοροναϊό σε ηλικία 35 ετών. Σε αυτό έδειχνε τα παιδιά της τάξης να αγκαλιάζονται και να αποχαιρετούν τους συμμαθητές τους χαμογελώντας.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral και το βίντεο προβλήθηκε σχεδόν 24 εκατομμύρια φορές. Οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας επιλέγουν από μια σειρά εικόνων που είναι κολλημένες στον τοίχο με ποιο τρόπο θα χαιρετίσουν τους συμμαθητές τους για να τους ευχηθούν καλό Σαββατοκύριακο. Όπως έδειξε η Zelene Blancas όλα τα παιδιά επέλεξαν να αγκαλιαστούν δίνοντας ένα μήνυμα αγάπης σε όλο τον κόσμο.

What a nice way to end our week!! ❤️😊 #TeamSISD #ShookTranscends @DSShook_ES @SocorroISD pic.twitter.com/i4I762ELr2

— Ms. Blancas (@blancas_DSSE) November 30, 2018